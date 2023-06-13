В уряді збільшать кількість заступників міністрів: за що вони відповідатимуть

Кабінет міністрів України під час засідання 13 червня ухвалив рішення про створення посади заступників із відновлення у 8 міністерствах та 12 регіонах.

Про це повідомив прем'єр міністр Денис Шмигаль.

"Наявність такої посади дасть змогу якісно підійти до планування проєктів і програм відбудови, а також сформує додаткову відповідальність, прозорість і підзвітність для відбудови України", — запевнив очільник уряду.

Ідея створити нову штатну одиницю належить Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури. Заступники із відновлення будуть відповідати за питання відновлення регіонів, територій та інфраструктури, чи покладення відповідних повноважень на іншого заступника в окремих міністерствах та обласних державних адміністраціях.

Водночас, як уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, введення посади має відбуватися в межах установленої граничної чисельності працівників, фонду оплати праці та видатків на утримання відповідного органу. Зауважимо, що рівень заробітної плати заступників із відновлення не уточнюють.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Верховна Рада призначила Олександра Кубракова віце-прем’єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України. Тоді ж уряд розглядав реформу всього державного апарату в сторону скорочення штату і вже має певні плани саме щодо Кабінету міністрів. Ціль реформи — знизити видатки на утримання державного апарату щонайменше на 30%.

Згодом Шмигаль заявив, що "кардинальну революцію" в структурі уряду під час війни робити складно.