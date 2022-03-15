В Туркменистане избрали президента — сына нынешнего главы государства Бердымухамедова

На выборах президента Туркменистана 72,97% голосов набрал вице-премьер Сердар Бердымухамедов — сын Гурбангулы Бердымухамедова, который сейчас возглавляет страну. Об этом сообщает ЦИК Туркменистана.

По данным Центральной избирательной комиссии, к моменту закрытия избирательных участков на выборах президента проголосовали более 3 миллионов человек или 97,17% зарегистрированных избирателей.

В выборах участвовали девять кандидатов. Второй результат показал проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Нуннаев — 11,09%,

Бердымухамедов признан избранным президентом Туркменистана, говорится в сообщении ЦИК. Торжественная церемония инаугурации Сердара Бердымухамедова пройдет 19 марта в Дворцовом комплексе Огузхан.

В феврале 2022года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о принятии "непростого решения о себе" и добавил, что дорогу во властные структуры на новом этапе развития страны надо предоставить молодым руководителям. Он поручил ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов. Гурбангулы Бердымухамедов занимал должность президента 15 лет.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, имеющий также официальный титул Елбасы (лидер нации), впервые после начала протестов и последовавших массовых беспорядков в стране обратился к соотечественникам, заявив о признании всей полноты власти нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева.