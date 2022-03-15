У Туркменістані обрали президента – сина нинішнього глави держави Бердимухамедова

На виборах президента Туркменістану 72,97% голосів набрав віце-прем'єр Сердар Бердимухамедов – син Гурбангули Бердимухамедова, який зараз очолює країну. Про це повідомляє ЦВК Туркменістану.

За даними Центральної виборчої комісії, на момент закриття виборчих дільниць на виборах президента проголосували понад 3 мільйони осіб або 97,17% зареєстрованих виборців.

У виборах взяли участь дев'ять кандидатів. Другий результат показав проректор з наукової роботи Туркменського державного інституту фізичної культури та спорту Хидир Нуннаєв – 11,09%,

Бердимухамедова визнано обраним президентом Туркменістану, йдеться в повідомленні ЦВК. Урочиста церемонія інавгурації Сердара Бердимухамедова пройде 19 березня у Палацовому комплексі Огузхан.

У лютому 2022 року президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов заявив про прийняття "непростого рішення про себе" і додав, що дорогу у владні структури на новому етапі розвитку країни треба надати молодим керівникам. Він доручив ЦВК розпочати підготовку до проведення позачергових президентських виборів. Гурбангули Бердимухамедов обіймав посаду президента 15 років.

Раніше перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який також має офіційний титул Єлбаси (лідер нації), вперше після початку протестів і масових заворушень у країні звернувся до співвітчизників, заявивши про визнання всієї повноти влади нинішнього президента Касим-Жомарта Токаєва.