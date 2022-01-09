"Врата ада": власти Туркменистана хотят потушить газовый кратер в Каракумах, который горит 50 лет

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Кабинета министров поручил найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, известный как “Врата ада”, сообщает Turkmenportal .

По словам Бердымухамедова, много лет там сгорает огромное количество газа, "теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия нашего народа".

Кроме того, отметил президент Туркменистана, горящий газовый кратер "негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей".

Бердымухамедов поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову "собрать ученых, а в случае необходимости привлечь иностранных консультантов" и найти способ потушить горящий кратер.

Стоит отметить, что Бердымухамедов еще в 2010 году посетил кратер и приказал местным властям найти способы избавиться от него или убедиться, что он не помешает разработке близлежащих газовых месторождений.

В 2013 году по указу президента в пустыне Каракумы был создан государственный природный заповедник, включая кратер Дарваза.

"Врата ада" — кратер шириной около 60 метров и глубиной около 20 метров — одна из достопримечательностей Туркменистана. Официальное название горящего кратера — "Сияние Каракумов".

Газовый кратер в пустыне Каракумы появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты на этом месте. Чтобы вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их решили поджечь.

Геологи рассчитывали, что пожар через несколько дней потухнет, однако с 1971 года природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днем и ночью.

Напомним, ученые команды Krafla Magma Testbed из 11 стран и 38 институтов решили исследовать недра вулкана Крапла, расположенного в Исландии.

Ранее сообщалось, что 19 сентября 2020 года на испанском острове Пальма в Атлантическом океане, который входит в Канарский архипелаг, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Перед извержением на Пальме произошло землетрясение магнитудой 3,8. До этого цепь вулканов хребта спала 50 лет, с 1971 года.

В связи с природным явлением местным властям уже пришлось эвакуировать около 5000 жителей. Впоследствии на Канарах эвакуировали еще 300 человек.