Верховная Рада приняла закон о защите финансовой системы Украины от действий РФ

Верховная Рада приняла в целом законопроект №8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за законопроект №8008 в целом проголосовали 316 нардепов.

Законопроектом, в частности, предусмотрено:

недопущение к управлению и управлению субъектами первичного денежного мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;

расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, связанная с ней;

установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Железняк отметил, что были поддержаны правки 16,19 и 22, которыми сократили срок статуса ПЭП ( политически значимые лица – Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3 лет после должности.

Кроме того, ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относят лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).