Рада ухвалила закон щодо захисту фінансової системи України від дій РФ

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за законопроєкт № 8008 у цілому проголосували 316 нардепів.

Законопроєктом, зокрема, передбачено:

недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;

розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;

встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.

Железняк зауважив, що були підтримані правки 16,19 та 22, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи - Politically Exposed Persons) з довічного до 3-х років після посади.

Крым того, до другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).