Власть решила сильнее "кошмарить" мэров, чтобы "сместить фокус" с коррупционных скандалов с участием "слуг" и чиновников, - эксперт

На Банковой решили вернуться к практике обысков у Виталия Кличко, его окружения и мэров других крупных городов. Таким образом в Офисе президента надеются отвлечь внимание общества от коррупционных скандалов с участием депутатов от "Слуги народа" и чиновников, ведь в последнее время количество таких скандалов значительно увеличилось.

Об этом заявила политический эксперт Светлана Кушнир в своем блоге на "Цензор.нет".

"В офисе паника из-за количества коррупционных скандалов, в которые в последние недели попали народные депутаты от "слуг народа" и чиновники. Не успел утихнуть один скандал, как разгорается другой. Все это во время войны очень бьет по рейтингу власти. Поэтому на Банковой решили переключить хейт общества с себя на других. По этому поводу вчера состоялось совещание на Банковой. Силовикам была поставлена задача хорошо отработать мэров Киева, Днепра, Чернигова и других. То есть тех, кто очень мозолит глаза. Несмотря на то, что они отбиваются от преследований, преследования решено усилить", – пишет Светлана Кушнир.

По ее словам, Киев "особенно раздражает" Офис президента.

"Кличко направляет 5 млрд грн на ВСУ, пока "слуги" не вылезают из коррупционных скандалов. Офисом поставлена задача кошмарить его и ближайшее окружение. Задание: "вывернуть наизнанку", сфальсифицировать дела. Департаменты КГГА, депутатский корпус, коммунальные предприятия – обыски, подозрения… сделать все, чтобы сместить фокус с зашкваров центральной власти. Основания силовики должны придумать сами. Главное, акцент должен быть на картинке", - подчеркивает эксперт.

Такие решения связаны с тем, что из-за коррупционных скандалов закрытые социсследования "фиксируют уверенное сползание рейтинга власти", пишет Кушнир.

"Не успели замять взятку депутатки от "слуг" за "отмазывание" от военной службы, разразился скандал с отдыхом депутатов от слуг на Мальдивах. Потом в Дубаях. Потом еще один слуга "залетел" на элитных авто и выездах за границу на отдых. На днях взяли нардепа-"слугу" за большую взятку по решению земельных вопросов", – напоминает она.

Также Кушнир предупреждает, что обыски и подозрения относительно мэров и их окружения готовятся и в других городах.

"Днепр. Филатов передает медтехнику от европейских партнеров, закупает дроны, обрезал премии руководству и позволяет делать откровенные заявления. Это вызывает большое раздражение в Офисе. По городу также поручено отрабатывать. Чернигов. Попытки назначенных Банковой чиновников подмять под себя город, где полноценно работает избранный городской совет, до сих пор не имеют успеха. А руководство местной военной администрации не вылазит из скандалов. Поэтому из Офиса спущена команда найти хоть что-нибудь и по Чернигову, чтобы дополнить картинку борьбы с мэрами", - отмечает Светлана Кушнир.