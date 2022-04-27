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ВСУ нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный
Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям армии РФ на острове Змеиный, попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Стрела-10".
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по вражеским позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", – говорится в сообщении.
Потери оккупантов уточняются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Общие вражеские потери в сутки составляют: один танк, четыре единицы автомобильной техники (в том числе две бронированные) и 16 оккупантов.
Также отмечается, что на юге оккупанты пытались продвинуться в сторону Николаевщины в районе поселков Таврийское и Новая Заря, но успеха не имели и понесли существенные потери.
За прошедшие сутки Одесскую область атаковали 3 крылатых ракеты. Было зафиксировано попадание в мост через Днестровский лиман. Пострадавших нет. Движение транспорта частично ограничено. Ведутся восстановительные работы.
Отметим, что русские войска захватили остров Змеиный еще в первый день войны, 24 февраля.
Напомним, знаменитую фразу про правильное направление русского военного корабля украинские пограничники с острова Змеиный произнесли в ответ на предложение с российского крейсера "Москва" сдаться. Сам корабль был уничтожен ВСУ и стал подводной собственностью Украины.