ВСУ нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный

Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям армии РФ на острове Змеиный, попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Стрела-10".

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по вражеским позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", – говорится в сообщении.

Потери оккупантов уточняются.

Общие вражеские потери в сутки составляют: один танк, четыре единицы автомобильной техники (в том числе две бронированные) и 16 оккупантов.

Также отмечается, что на юге оккупанты пытались продвинуться в сторону Николаевщины в районе поселков Таврийское и Новая Заря, но успеха не имели и понесли существенные потери.

За прошедшие сутки Одесскую область атаковали 3 крылатых ракеты. Было зафиксировано попадание в мост через Днестровский лиман. Пострадавших нет. Движение транспорта частично ограничено. Ведутся восстановительные работы.

Отметим, что русские войска захватили остров Змеиный еще в первый день войны, 24 февраля.

Напомним, знаменитую фразу про правильное направление русского военного корабля украинские пограничники с острова Змеиный произнесли в ответ на предложение с российского крейсера "Москва" сдаться. Сам корабль был уничтожен ВСУ и стал подводной собственностью Украины.