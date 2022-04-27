ЗСУ завдали удару по російських позиціях на острові Зміїний

Збройні сили України завдали ударів по позиціях армії РФ на острові Зміїний, потрапили в пункт управління та знищили зенітно-ракетний комплекс окупантів "Стріла-10".

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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано попадання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", – йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів уточнюються.

Загальні ворожі втрати на добу становлять: один танк, чотири одиниці автомобільної техніки (зокрема дві броньовані) та 16 окупантів.

Також наголошується, що на півдні окупанти намагалися просунутися у бік Миколаївщини в районі селищ Таврійське та Нова Зоря, але успіху не мали та зазнали суттєвих втрат.

Минулої доби Одеську область атакували 3 крилатих ракети. Було зафіксовано попадання у міст через Дністровський лиман. Постраждалих немає. Рух транспорту частково обмежений. Ведуться відновлювальні роботи.

Зазначимо, що російські війська захопили острів Зміїний ще у перший день війни, 24 лютого.

Нагадаємо, знамениту фразу про правильний напрямок російського військового корабля українські прикордонники з острова Зміїний виголосили у відповідь на пропозицію з російського крейсера "Москва" здатися. Сам корабель був знищений ЗСУ та став підводною власністю України.