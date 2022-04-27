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ЗСУ завдали удару по російських позиціях на острові Зміїний
Збройні сили України завдали ударів по позиціях армії РФ на острові Зміїний, потрапили в пункт управління та знищили зенітно-ракетний комплекс окупантів "Стріла-10".
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"У Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано попадання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", – йдеться у повідомленні.
Втрати окупантів уточнюються.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загальні ворожі втрати на добу становлять: один танк, чотири одиниці автомобільної техніки (зокрема дві броньовані) та 16 окупантів.
Також наголошується, що на півдні окупанти намагалися просунутися у бік Миколаївщини в районі селищ Таврійське та Нова Зоря, але успіху не мали та зазнали суттєвих втрат.
Минулої доби Одеську область атакували 3 крилатих ракети. Було зафіксовано попадання у міст через Дністровський лиман. Постраждалих немає. Рух транспорту частково обмежений. Ведуться відновлювальні роботи.
Зазначимо, що російські війська захопили острів Зміїний ще у перший день війни, 24 лютого.
Нагадаємо, знамениту фразу про правильний напрямок російського військового корабля українські прикордонники з острова Зміїний виголосили у відповідь на пропозицію з російського крейсера "Москва" здатися. Сам корабель був знищений ЗСУ та став підводною власністю України.