ВСУ сегодня будет решать судьбу Дома Руссова, который ранее судьи отдали беглому Тарпану

Сегодня состоится заседание Верховного суда Украины по делу о собственности одесского памятника архитектуры - Дома Руссова.

Дом Руссова еще несколько лет тому назад, в процессе реконструкции здания, путем переоформления отдельных помещений, отошел компаниям и частным лицам, связанным с беглым экс-депутатом одесского горсовета Русланом Тарпаном. В прошлом году, своим решением Одесский горсовет вернул Дом Руссова в коммунальную собственность, но юристы Тарпана его опротестовали.

В феврале 2023 года, Юго-западного апелляционного хозсуда г. Одессы, который возглавляет судья Наталья Богацкая, снова лишил громаду Одессы права собственности на дом Руссова. И мэрия теперь добивается его возврата городу через ВСУ.

Однако, как сообщается в телеграм канале одесского общественного активиста, главы "Совета общественной безопасности" Марка Гордиенко, помощь Тарпану в присвоении Дома Руссова оказывают именно судьи, в том числе, и некоторые представители самого Верховного суда Украины.

Указывается, что уже при старте рассмотрения дела, содействие компаниям разыскиваемого в Украине Тарпана "оказывали Егор Краснов (бывший сотрудник Тарпана в "Инкор Групп") и Сергей Могил (племянник Кивалова)". Оба представители ВСУ.

Также отмечается, что после "залета" главы ВСУ Всеволода Князева, Краснов - судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВСУ - теперь попал в поле зрения НАБУ.

"В аудиоматериалах НАБУ очень много интересной информации по связке КНЯЗЕВ - БОГАЦКАЯ - КРАСНОВ и Ко. В самое ближайшее время информация появится в СМИ", - сообщают одесские тг-каналы.

Напомним, что по иску Одесского горсовета Верховный суд 30 марта пока приостановил решение Хозяйственного суда Одесской области и Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда (Богацкой, - ред), согласно которым одесская территориальная громада лишилась права собственности на дом Руссова.

Также напомним, что Украина запросила экстрадицию Руслана Тарпана из ОАЭ и просит Интерпол присвоить его розыскной карте "красную метку". Тарпан обвинен в хищении около 300 млн грн на строительстве проекта "Глубоководный выпуск", который так и не был достроен его компаниями.