ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

ВСУ сегодня будет решать судьбу Дома Руссова, который ранее судьи отдали беглому Тарпану

ВСУ сегодня будет решать судьбу Дома Руссова, который ранее судьи отдали беглому Тарпану

Сегодня состоится заседание Верховного суда Украины по делу о собственности одесского памятника архитектуры - Дома Руссова. 

Дом Руссова еще несколько лет тому назад, в процессе реконструкции здания, путем переоформления отдельных помещений, отошел компаниям и частным лицам, связанным с беглым экс-депутатом одесского горсовета Русланом Тарпаном. В прошлом году, своим решением Одесский горсовет вернул Дом Руссова в коммунальную собственность, но юристы Тарпана его опротестовали.

Фото 2 — ВСУ сегодня будет решать судьбу Дома Руссова, который ранее судьи отдали беглому Тарпану

В феврале 2023 года, Юго-западного апелляционного хозсуда г. Одессы, который возглавляет судья Наталья Богацкая, снова лишил громаду Одессы права собственности на дом Руссова. И мэрия теперь добивается его возврата городу через ВСУ.

Однако, как сообщается в телеграм канале одесского общественного активиста, главы "Совета общественной безопасности" Марка Гордиенко, помощь Тарпану в присвоении Дома Руссова оказывают именно судьи, в том числе, и некоторые представители самого Верховного суда Украины. 

Указывается, что уже при старте рассмотрения дела, содействие компаниям разыскиваемого в Украине Тарпана "оказывали Егор Краснов (бывший сотрудник Тарпана в "Инкор Групп") и Сергей Могил (племянник Кивалова)". Оба представители ВСУ.

Также отмечается, что после "залета" главы ВСУ Всеволода Князева, Краснов - судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВСУ - теперь попал в поле зрения НАБУ.

"В аудиоматериалах НАБУ очень много интересной информации по связке КНЯЗЕВ - БОГАЦКАЯ - КРАСНОВ и Ко. В самое ближайшее время информация появится в СМИ", - сообщают одесские тг-каналы.

Напомним, что по иску Одесского горсовета Верховный суд 30 марта пока приостановил решение Хозяйственного суда Одесской области и Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда (Богацкой, - ред), согласно которым одесская территориальная громада лишилась права собственности на дом Руссова.

Также напомним, что Украина запросила экстрадицию Руслана Тарпана из ОАЭ и просит Интерпол присвоить его розыскной карте "красную метку". Тарпан обвинен в хищении около 300 млн грн на строительстве проекта "Глубоководный выпуск", который так и не был достроен его компаниями.