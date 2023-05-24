ВСУ сьогодні вирішуватиме долю Будинку Руссова, який раніше судді віддали втікачу Тарпану

Сьогодні відбудеться засідання Верховного суду України у справі про власність одеської пам'ятки архітектури – Будинку Русова.

Будинок Руссова ще кілька років тому, у процесі реконструкції будівлі, шляхом переоформлення окремих приміщень, відійшов компаніям та приватним особам, пов'язаним із екс-депутатом одеської міськради Русланом Тарпаном. Минулого року, своє рішення Одеська міськрада повернула Будинок Руссова у комунальну власність, але юристи Тарпана його опротестували.

У лютому 2023 року Південно-Західний апеляційний госпсуд м. Одеси, який очолює суддя Наталія Богацька, знову позбавив громаду Одеси права власності на будинок Русова. І мерія тепер добивається його повернення місту через ЗСУ.

Однак, як повідомляється в телеграм каналі одеського громадського активіста, голови "Ради громадської безпеки" Марка Гордієнка, допомогу Тарпану у присвоєнні Будинку Русова надають саме судді, зокрема й деякі представники самого Верховного суду України.

Вказується, що вже при старті розгляду справи, сприяння компаніям Тарпана, що розшукується в Україні, "надавали Єгор Краснов (колишній співробітник Тарпана в "Інкор Груп") і Сергій Могил (племінник Ківалова)". Обидва представники ЗСУ.

Також наголошується, що після "зальоту" голови ВСУ Всеволода Князєва, Краснов – суддя Касаційного господарського суду у складі ЗСУ – тепер потрапив у поле зору НАБУ.

"В аудіоматеріалах НАБУ дуже багато цікавої інформації щодо зв'язки КНЯЗЬОВ - БОГАЦЬКА - КРАСНОВ та Ко. Найближчим часом інформація з'явиться у ЗМІ", - повідомляють одеські ТГ-канали.

Нагадаємо, що за позовом Одеської міськради Верховний суд 30 березня поки що призупинив рішення Господарського суду Одеської області та Південно-Західного апеляційного господарського суду (Богацької, - ред), згідно з якими одеська територіальна громада втратила право власності на будинок Русова .

Також нагадаємо, що Україна запросила екстрадицію Руслана Тарпана з ОАЕ та просить Інтерпол присвоїти його розшуковій карті "червону мітку". Тарпана звинувачено в розкраданні близько 300 млн грн на будівництві проекту "Глибоководний випуск", який так і не був добудований його компаніями.