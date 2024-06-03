Сытник покинул должность замглавы НАПК

3 июня 2024 года заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник покинул занимаемую должность. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

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Согласно сообщению, Сытник был назначен заместителем председателя НАПК 12 мая 2022 года. Он отвечал за ряд ключевых направлений работы агентства:

Координация взаимодействия с правоохранительными органами и прокуратурой, в том числе обеспечение рассмотрения выводов о преступлениях и выявление активов лиц, причастных к агрессии против Украины.

Финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения антикоррупционного законодательства.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Мониторинг и контроль выполнения законодательства по вопросам нравственного поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Причины увольнения Сытника с должности пока не сообщаются.

Карьера в НАБУ

Отметим, что в апреле 2015 года Сытник стал главным претендентом на должность директора новосозданного Национального антикоррупционного бюро. 16 апреля президент Петр Порошенко назначил его главой НАБУ.

Однако 16 сентября 2020 года Конституционный суд признал не соответствующим Конституции ряд норм закона о НАБУ, включая полномочия президента создавать этот орган и назначать его директора. Перед этим, в конце августа того же года, КС признал неконституционным указ президента Порошенко о назначении Сытника главой бюро.

Впрочем, в самом НАБУ на решение КС реагировать отказывались, а другие государственные органы не мешали Сытнику после этого продолжать возглавлять бюро до момента, пока не истек 7-летний срок работы на этой должности.

Расследование против Сытника

В июле 2019 года против Артема Сытника проводилось расследование по подозрению, что он отдыхал в охотхозяйстве на Ровенщине за чужие средства, на что было потрачено не менее 500 тысяч гривен. При этом сам Сытник несколько раз игнорировал вызовы в Национальную полицию по этому делу.

В 2019 году он был внесен в реестр коррупционеров из-за нарушения законодательных ограничений по получению подарков. Ровенский апелляционный суд признал его виновным в этом правонарушении и присудил уплатить штраф в размере 3400 гривен с конфискацией соответствующих подарков.

В феврале 2020 г. выяснилось, что Сытник не задекларировал 1 миллион российских рублей, полученных от продажи недвижимости во временно оккупированном РФ Крыму. Речь шла о участке в садовом обществе "Мираж" в Севастополе, который его жена оформила на себя и впоследствии продала.