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Сытник покинул должность замглавы НАПК
3 июня 2024 года заместитель главы Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник покинул занимаемую должность. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
Согласно сообщению, Сытник был назначен заместителем председателя НАПК 12 мая 2022 года. Он отвечал за ряд ключевых направлений работы агентства:
- Координация взаимодействия с правоохранительными органами и прокуратурой, в том числе обеспечение рассмотрения выводов о преступлениях и выявление активов лиц, причастных к агрессии против Украины.
- Финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни, проверка соблюдения антикоррупционного законодательства.
- Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
- Мониторинг и контроль выполнения законодательства по вопросам нравственного поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Причины увольнения Сытника с должности пока не сообщаются.
Карьера в НАБУ
Отметим, что в апреле 2015 года Сытник стал главным претендентом на должность директора новосозданного Национального антикоррупционного бюро. 16 апреля президент Петр Порошенко назначил его главой НАБУ.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Однако 16 сентября 2020 года Конституционный суд признал не соответствующим Конституции ряд норм закона о НАБУ, включая полномочия президента создавать этот орган и назначать его директора. Перед этим, в конце августа того же года, КС признал неконституционным указ президента Порошенко о назначении Сытника главой бюро.
Впрочем, в самом НАБУ на решение КС реагировать отказывались, а другие государственные органы не мешали Сытнику после этого продолжать возглавлять бюро до момента, пока не истек 7-летний срок работы на этой должности.
Расследование против Сытника
В июле 2019 года против Артема Сытника проводилось расследование по подозрению, что он отдыхал в охотхозяйстве на Ровенщине за чужие средства, на что было потрачено не менее 500 тысяч гривен. При этом сам Сытник несколько раз игнорировал вызовы в Национальную полицию по этому делу.
В 2019 году он был внесен в реестр коррупционеров из-за нарушения законодательных ограничений по получению подарков. Ровенский апелляционный суд признал его виновным в этом правонарушении и присудил уплатить штраф в размере 3400 гривен с конфискацией соответствующих подарков.
В феврале 2020 г. выяснилось, что Сытник не задекларировал 1 миллион российских рублей, полученных от продажи недвижимости во временно оккупированном РФ Крыму. Речь шла о участке в садовом обществе "Мираж" в Севастополе, который его жена оформила на себя и впоследствии продала.