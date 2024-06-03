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Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК
3 червня 2024 року заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив займану посаду. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.
Згідно з повідомленням, Ситник був призначений заступником голови НАЗК 12 травня 2022 року. Він відповідав за низку ключових напрямів роботи агентства:
- Координація взаємодії з правоохоронними органами та прокуратурою, у тому числі забезпечення розгляду висновків про злочини і виявлення активів осіб, причетних до агресії проти України.
- Фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання антикорупційного законодавства.
- Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
- Моніторинг і контроль виконання законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Причини звільнення Ситника з посади наразі не повідомляються.
Кар'єра в НАБУ
Зауважимо, що у квітні 2015 року Артем Ситник став головним претендентом на посаду директора новоствореного Національного антикорупційного бюро. 16 квітня президент Петро Порошенко призначив його головою НАБУ.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Однак 16 вересня 2020 року Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Конституції, ряд норм закону про НАБУ, включаючи повноваження президента створювати цей орган і призначати його директора. Перед цим, наприкінці серпня того ж року, КС визнав неконституційним указ президента Порошенка про призначення Ситника головою бюро.
Втім, у самому НАБУ на рішення КС реагувати відмовлялися, а інші державні органи не заважали Ситнику після цього продовжувати очолювати бюро до моменту, поки не сплив 7-річний термін роботи на цій посаді.
Розслідування проти Ситника
В липні 2019 року проти Артема Ситника проводилось розслідування через підозру, що він відпочивав у мисливському господарстві на Рівненщині за чужий кошт, на що було витрачено не менше 500 тисяч гривень. При цьому сам Ситник кілька разів ігнорував виклики до Національної поліції у цій справі.
У 2019 році його було внесено до реєстру корупціонерів через порушення законодавчих обмежень щодо отримання подарунків. Рівненський апеляційний суд визнав його винним у цьому правопорушенні та присудив сплатити штраф у розмірі 3400 гривень з конфіскацією відповідних подарунків.
У лютому 2020 року з'ясувалося, що Ситник не задекларував 1 мільйон російських рублів, отриманих від продажу нерухомості в тимчасово окупованому РФ Криму. Йшлося про ділянку в садовому товаристві "Міраж" у Севастополі, яку його дружина оформила на себе і згодом продала.