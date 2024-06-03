Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК

3 червня 2024 року заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив займану посаду. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

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Згідно з повідомленням, Ситник був призначений заступником голови НАЗК 12 травня 2022 року. Він відповідав за низку ключових напрямів роботи агентства:

Координація взаємодії з правоохоронними органами та прокуратурою, у тому числі забезпечення розгляду висновків про злочини і виявлення активів осіб, причетних до агресії проти України.

Фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання антикорупційного законодавства.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Моніторинг і контроль виконання законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Причини звільнення Ситника з посади наразі не повідомляються.

Кар'єра в НАБУ

Зауважимо, що у квітні 2015 року Артем Ситник став головним претендентом на посаду директора новоствореного Національного антикорупційного бюро. 16 квітня президент Петро Порошенко призначив його головою НАБУ.

Однак 16 вересня 2020 року Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Конституції, ряд норм закону про НАБУ, включаючи повноваження президента створювати цей орган і призначати його директора. Перед цим, наприкінці серпня того ж року, КС визнав неконституційним указ президента Порошенка про призначення Ситника головою бюро.

Втім, у самому НАБУ на рішення КС реагувати відмовлялися, а інші державні органи не заважали Ситнику після цього продовжувати очолювати бюро до моменту, поки не сплив 7-річний термін роботи на цій посаді.

Розслідування проти Ситника

В липні 2019 року проти Артема Ситника проводилось розслідування через підозру, що він відпочивав у мисливському господарстві на Рівненщині за чужий кошт, на що було витрачено не менше 500 тисяч гривень. При цьому сам Ситник кілька разів ігнорував виклики до Національної поліції у цій справі.

У 2019 році його було внесено до реєстру корупціонерів через порушення законодавчих обмежень щодо отримання подарунків. Рівненський апеляційний суд визнав його винним у цьому правопорушенні та присудив сплатити штраф у розмірі 3400 гривень з конфіскацією відповідних подарунків.

У лютому 2020 року з'ясувалося, що Ситник не задекларував 1 мільйон російських рублів, отриманих від продажу нерухомості в тимчасово окупованому РФ Криму. Йшлося про ділянку в садовому товаристві "Міраж" у Севастополі, яку його дружина оформила на себе і згодом продала.