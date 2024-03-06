Зеленский легитимен до следующих выборов, которые могут состояться после войны – ЦИК

Центральная избирательная комиссия считает, что никаких проблем с легитимностью Президента Владимира Зеленского после 20 мая не существует. По мнению комиссии, он должен выполнять свои полномочия до вступления на должность преемника. А выборы президента должны быть назначены в течение 30 дней после завершения военного положения.

Об этом говорится в официальном ответе ЦИК на запрос интернет-издания "Главком".

Так, Центризбирком указывает на заложенный в Конституции принцип непрерывности власти, исполнение президентом полномочий до вступления в должность его преемника и отсутствие оснований говорить о возможной передаче президентских функций председателю Верховной Рады.

При этом ЦИК ссылается на статьи 106 и 108 Конституции Украины. И подчеркивает, что тема "20 мая" может использоваться врагом для разжигания вражды и подрыва доверия к власти внутри страны.

"Логика военного положения предусматривает также и то, что и Верховный главнокомандующий при таких обстоятельствах является неприкосновенной персоной", - говорится в статье.

С коллизиями относительно продления срока полномочий сталкивались и другие президенты, в частности, Кучма и Ющенко. И хотя они задержались в кресле президента чуть больше пяти лет, однако это не вызвало никаких вопросов к их легитимности и не повлекло политических кризисов.

Также журналисты опросили нескольких юристов-конституционалистов и народных депутатов, которые указали, что "страна не может оказаться в ситуации вакуума власти".

"Можно заключить (ссылаясь на ст. 108 Конституции – прим.), что речь идет не только о праве, но и об обязанности президента выполнять свои полномочия, в частности, после истечения пятилетнего срока", - цитирует издание юриста Андрея Магеру.

А нардеп Андрей Осадчук считает, что "чем активнее мы будем подвергать сомнению легитимность той или иной ветви власти или органа в Украине, тем больше будем лить воду на мельницу московской пропаганды".