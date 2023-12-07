Зеленский уволил Вениславского от обязанностей своего представителя в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря уволил Федора Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента в Верховной Раде.

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Соответствующий указ №812/2023 опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", – говорится в документе.

12 сентября 2022 года Зеленский освободил Вениславского от исполнения обязанностей представителя президента в Конституционном Суде Украины и назначил его представителем президента в Верховной Раде.

О причинах увольнения пока нет никакой официальной информации, но народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что Вениславского уволили за то, что он очень много говорил несогласованных вещей.

"Последней каплей стало заявление Вениславского об электронных повестках. Эта идея существует у власти, но окончательное решение еще не принято", - отметил Гончаренко.

Напомним, народный депутат Вениславский от президентской фракции "Слуга народа" входит в Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Вениславский известен своими неоднозначными заявлениями о призыве и мобилизации.

Недавно он сообщил, что в Верховной Раде наработан законопроект об изменениях в порядке мобилизации, военного учета и прохождения военной службы, который, в частности, предусматривает введение отправки военнообязанным лицам повесток через электронную почту и заказным письмом.

Также нардеп планировал зарегистрировать законопроект, согласно которому те, кто покинул территорию Украины и не вернулся во время военного положения, могут получить уголовное наказание. Но потом он отказался от озвученной ранее идеи уголовного преследования и экстрадиции из-за границы уехавших из Украины мужчин призывного возраста.

Ранее Вениславский зарегистрировал в парламенте законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет, получающих высшее образование по меньшей мере во второй раз.

Также Вениславский предлагает ввести административную ответственность за неуважение к военным. Соответствующий законопроект №10014 он внес в Раду.