Зеленський звільнив Веніславського від обов’язків свого представника в Раді

Президент України Володимир Зеленський 7 грудня звільнив Федора Веніславського від виконання обов’язків представника президента у Верховній Раді.

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Відповідний указ №812/2023 опублікований на сайті глави держави.

"Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України", - йдеться в документі.

12 вересня 2022 року Зеленський звільнив Веніславського від виконання обов’язків представника президента у Конституційному Суді України та призначив його представником президента у Верховній Раді.

Про причини звільнення наразі немає жодної офіційної інформації, але народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що Веніславського звільнили за те, що він дуже багато говорив неузгоджених речей.

"Останньою краплею стала заява Веніславського про електроні повістки. Ця ідея існує у владі, але остаточне рішення ще не прийняте", - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, народний депутат Веніславський від президентської фракції "Слуга народу" входить до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Веніславський відомий своїми неоднозначними заявами щодо призову та мобілізації.

Нещодавно він повідомив, що у Верховній Раді напрацьовано законопроект про зміни до порядку мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, який, зокрема, передбачає запровадження відправлення військовозобов'язаним особам повісток через електронну пошту та рекомендованим листом.

Також нардеп планував зареєструвати законопроєкт, відповідно до якого ті, хто залишив територію України й не повернувся під час воєнного стану, можуть отримати кримінальне покарання. Але потім він відмовився від озвученої раніше ідеї кримінального переслідування і екстрадиції з-за кордону чоловіків призивного віку, які виїхали з України.

Раніше Веніславський зареєстрував у парламенті законопроєкт, що передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають вищу освіту щонайменше вдруге.

Також Веніславський пропонує запровадити адміністративну відповідальність за неповагу до військових. Відповідний законопроект №10014 він вніс в Раду.