Президент Владимир Зеленский 20 февраля впервые за историю двусторонних отношений Украины с Эфиопией провел телефонный разговор с премьер-министром этой страны – Абием Ахмедом Али.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, он рассказал главе эфиопского правительства об одностороннем выходе России из Черноморской зерновой инициативы, благодаря которой Украина отправила в Эфиопию почти 300 тысяч тонн продовольствия (еще 90 тысяч тонн зерна было туда отправлено в рамках отдельной инициативы Grain from Ukraine).

Зеленский рассказал и о незаконном блокировании Россией судоходства, обстрелах портовой и энергетической инфраструктуры Украины, а также пригласил премьера Эфиопии посетить Украину.

Как заверил президент, Украина до сих пор готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности и заинтересована развивать двусторонние отношения с Эфиопией, в частности в сферах безопасности и цифровизации.

Стороны также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира. Кроме того, Зеленский отметил необходимость создания площадки для диалога со странами Африки. По его словам, "голос Эфиопии, Африканского союза, всей Африки очень важен для нас".

Напомним также, что в ночь на 19 июля российская армия, среди прочего, атаковала терминал в порту Черноморска Одесской области, где хранилось 60 тысяч тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт в Китай, что отметил и в ежедневном видеообращении Зеленский. Примечательно также, что следующей ночью, 20 июля, в ходе атаки на Одессу было полностью разрушено здание около морпорта, расположенное лишь в сотне метров от консульства Китая: впрочем, последнее, судя по фото, отделалось лишь выбитым стеклом в окне.