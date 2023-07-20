Зеленський вперше провів розмову з прем’єром Ефіопії: про що говорили

Президент Володимир Зеленський 20 лютого вперше за історію двосторонніх відносин України з Ефіопією провів телефонну розмову з прем’єр-міністром цієї країни - Абієм Ахмедом Алі.

Як повідомляє пресслужба глави української держави, він розповів голові ефіопського уряду про односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, завдяки якій Україна відправила до Ефіопії майже 300 тисяч тонн продовольства (ще 90 тисяч тонн зерна було туди відправлено в межах окремої ініціативи Grain from Ukraine).

Зеленський розповів і про незаконне блокування Росією судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України, а також запросив прем’єра Ефіопії відвідати Україну.

Як запевнив президент, Україна й досі готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки та зацікавлена розвивати двосторонні відносини з Ефіопією, зокрема в галузях безпеки та цифровізації.

Сторони також обговорили підготовку до Глобального саміту миру. Крім цього, Зеленський наголосив на необхідності створення майданчика для діалогу з країнами Африки. За його словами, "голос Ефіопії, Африканського союзу, усієї Африки дуже важливий для нас".

Нагадаємо також, що у ніч на 19 липня російська армія, серед іншого, атакувала термінал в порту Чорноморська Одеської області, де зберігалося 60 тисяч тонн зерна, яке мало піти на експорт до Китаю, на чому наголосив і у щоденному відеозверненні Зеленський. Примітно також, що наступної ночі, 20 липня, під час атаки на Одесу було вщент зруйновано будівлю біля морпорту, розташовану всього за сотню метрів від консульства Китаю, втім останнє відбулося, судячи з фото, лише вибитим склом у вікні.