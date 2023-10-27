Зеленский заменил посла в Дании: кто еще из дипломатов уволен

Президент Владимир Зеленский уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Дании Михаила Выдойника и назначил вместо него Андрея Яневского. Об этом говорится в указах главы государства №710 и №714 от 27 октября.

О причинах такого решения не сообщается. Напомним при этом, что лишь накануне Дания объявила, что передаст Украине значительный пакет военной помощи на сумму около 500 миллионов евро: в него вошли советские танки Т-72, БМП-2 и снаряды для артиллерии.

Сам Зеленский в четверг сообщал, что провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. По словам украинского президента, он касался "наполнения нашего дальнейшего оборонного сотрудничества, сохранения единства в Европе и всех наших партнеров и нашей Формулы мира".

Кроме этого, в пятницу глава государства решил уволить посла в Греции Сергея Шутенко (указом №712) и постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка (указом №711).

Оба они были назначены еще предыдущим президентом Петром Порошенко: первый – 3 сентября 2018 года, а второй – 29 апреля 2019 года. Цымбалюк ранее работал послом Украины в Кении, а также в Танзании, Руанде и на Коморах по совместительству.

Еще одним решением президента стало назначение указом №713 послом в Чили Юрия Дюдина. При Порошенко этот дипломат уже представлял интересы Украины в этой стране, но как посол по совместительству, с базированием в Аргентине. Кроме этих стран, он также отвечал за отношения с соседними Парагваем и Уругваем. Уволен Дюдин был вскоре после прихода Зеленского к власти - 19 июля 2019 года.

Напомним также, что в июле Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла в Великобритании. Тот перед этим назвал "нездоровым сарказмом" высказывание президента в ответ на заявление британского министра обороны о якобы недостаточности благодарности Украины за помощь ей.

Также в июле Зеленский уволил заместителя министра иностранных дел Андрея Мельника, который стал известен благодаря резким заявлениям на предыдущей должности посла в Германии.