Зеленський замінив посла у Данії: кого ще з дипломатів звільнено

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Данії Михайла Видойника й призначив замість нього Андрія Яневського. Про це йдеться в указах глави держави №710 та №714 від 27 жовтня.

Про причини такого рішення не повідомляється. Нагадаємо при цьому, що лише напередодні Данія оголосила, що передасть Україні значний пакет військової допомоги на суму біля 500 мільйонів євро: до нього увійшли радянські танки Т-72, БМП-2 та снаряди до артилерії.

Сам Зеленський у четвер повідомляв, що провів розмову з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен. За словами українського президента, вона стосувалася "наповнення нашої подальшої оборонної співпраці, збереження єдності у Європі та серед усіх наших партнерів і нашої Формулу миру".

Окрім цього, в п'ятницю глава держави вирішив звільнити посла у Греції Сергія Шутенка (указом №712) та постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгенія Цимбалюка (указом №711).

Обидва були призначені ще попереднім президентом Петром Порошенком: перший - 3 вересня 2018 року, а другий - 29 квітня 2019 року. Цимбалюк раніше працював послом України в Кенії та у Танзанії, Руанді й на Коморах за сумісництвом.

Ще одним рішенням президента стало призначення указом №713 послом у Чилі Юрія Дюдіна. За Порошенка цей дипломат вже представляв інтереси України в цій країні, але як посол за сумісництвом, з базуванням в Аргентині. Окрім цих країн, він також відповідав за відносини з сусідними Парагваєм та Уругваєм. Звільнений Дюдін був незабаром після приходу Зеленського до влади - 19 липня 2019 року.

Нагадаємо, що в липні Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла у Великій Британії. Той перед цим назвав "нездоровим сарказмом" висловлювання президента у відповідь на заяву британського міністра оборони про нібито недостатність вдячності України за допомогу їй.

Також у липні Зеленський звільнив заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника, що став відомив завдяки різким заявам на попередній посаді посла в Німеччині.