Дания передаст Украине пакет военной помощи на €500 миллионов: в него вошли советские танки и БМП

Правительство Дании решило отправить Украине новый пакет военной помощи на сумму 3,7 миллиарда крон (около 500 миллионов евро в эквиваленте). Об этом говорится в сообщении датского Министерства обороны.

В пакет помощи, финансируемый в сотрудничестве с Германией, вошли артиллерия, БМП-2, танки Т-72ЭА, а также бронированные ремонтно-эвакуационные машины. В частности, из собственных запасов датской армии предусмотрена поставка 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Количественные же показатели не приводятся.

Как отмечают в датском Минобороны, это техника и боеприпасы, которые востребованы Украиной и имеют решающее для нее значение в поддержании боевой мощи на суше. Также этот пакет обеспечивает поддержку Комплексного пакета помощи НАТО и совместных закупок артиллерийских боеприпасов Евросоюзом.

"Я встретился со своим украинским коллегой во вторник в Киеве и получил обновленную информацию о ситуации в Украине, в частности о ее потребностях в борьбе с российским вторжением. Именно на основе продолжающихся переговоров с украинцами был составлен 13-й всеобъемлющий пакет помощи от Дании", - заявил министр обороны Троэльс Лунн Поульсен.

По словам министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена, новый пакет помощи подтверждает, что Украина может рассчитывать на "непоколебимую поддержку Дании в борьбе за свободу", и посылает важный сигнал как Украине, так и России о том, что ее внимание к этой войне сохраняется, несмотря на то, что "большая часть внимания мира в эти дни направлена ​​на Израиль и Палестину".

Напомним при этом, что ранее в октябре Дания сообщила, что вместе с Чехией намерена поставить Украине, среди прочего, около 50 боевых машин пехоты и танков. В сентябре же Дания заявляла, что передаст Украине 30 немецких Leopard 1 и 15 советских Т-72.

Отметим также, что весной следующего года Дания планирует передать Украине первую партию американских истребителей F-16. В августе же в этой стране в Дании стартовало обучение восьми украинских пилотов управлению такими самолетами.