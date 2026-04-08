Цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на апрель 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в апреле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных фактически не изменилась, в то время как цена трехкомнатных квартир выросла на 13%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало апреля 2026 аренда однокомнатных квартир в Днепре почти не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. То есть, если по состоянию на начало марта в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 11 000 грн, то на начало апреля средняя цена аренды «однушек» удерживается на похожем уровне.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (желтый график) – апрель 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Соборный — 15 000 грн;

Шевченковский — 13 000 грн;

Центральный — 12 000 грн.

В то же время к районам с более низкими ценами на аренду квартир в апреле 2026 года относятся:

Индустриальный — 12 000 грн;

Чечеловский — 10 000 грн;

Амур-Нижнеднепровский — 9 500 грн.

Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагается в районе:

Новокадский — 8 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра – апрель 2026

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (200) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на апрель 2026

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре существенно не изменилась. То есть в начале марта 2026 года цена составляла 15 000 грн, и уже в начале апреля средняя цена на аренду двухкомнатных квартир удерживается на том же уровне.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) – апрель 2026

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

Соборный — 20 700 грн;

Шевченковский — 17 500 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в апреле 2026 года, к которому принадлежат районы:

Центральный — 16 000 грн;

Амур-Нижнеднепровский — 12 500 грн;

Индустриальный — 12 000 грн;

Новокадский — 11 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам – апрель 2026

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 14 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (154) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на апрель 2026

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре также существенно не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. В начале марта 2026 года аренда трехкомнатных стоила около 18 000 грн, а в начале апреля цена удерживается на том же уровне.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) – апрель 2026

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:

Соборный район — 26 000 грн;

Шевченковский район — 20 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре по районам – апрель 2026

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на апрель 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 14 000 - 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (61) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре

