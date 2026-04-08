Цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на апрель 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в апреле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных фактически не изменилась, в то время как цена трехкомнатных квартир выросла на 13%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру
По состоянию на начало апреля 2026 аренда однокомнатных квартир в Днепре почти не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. То есть, если по состоянию на начало марта в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 11 000 грн, то на начало апреля средняя цена аренды «однушек» удерживается на похожем уровне.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Соборный — 15 000 грн;
- Шевченковский — 13 000 грн;
- Центральный — 12 000 грн.
В то же время к районам с более низкими ценами на аренду квартир в апреле 2026 года относятся:
- Индустриальный — 12 000 грн;
- Чечеловский — 10 000 грн;
- Амур-Нижнеднепровский — 9 500 грн.
Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагается в районе:
- Новокадский — 8 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (200) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру
Если опираться на данные ЛУН Статистика, по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре существенно не изменилась. То есть в начале марта 2026 года цена составляла 15 000 грн, и уже в начале апреля средняя цена на аренду двухкомнатных квартир удерживается на том же уровне.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Соборный — 20 700 грн;
- Шевченковский — 17 500 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в апреле 2026 года, к которому принадлежат районы:
- Центральный — 16 000 грн;
- Амур-Нижнеднепровский — 12 500 грн;
- Индустриальный — 12 000 грн;
- Новокадский — 11 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 14 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (154) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру
Цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре также существенно не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. В начале марта 2026 года аренда трехкомнатных стоила около 18 000 грн, а в начале апреля цена удерживается на том же уровне.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:
- Соборный район — 26 000 грн;
- Шевченковский район — 20 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на апрель 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 14 000 - 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (61) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:
- Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика);
- Цены на аренду квартир в Харькове в апреле 2026 года (инфографика);
- Цены на аренду квартир в Украине в апреле 2026 года (инфографика).