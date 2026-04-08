Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Недвижимость
Недвижимость
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 (инфографика)

Цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на апрель 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в апреле 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных фактически не изменилась, в то время как цена трехкомнатных квартир выросла на 13%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало апреля 2026 аренда однокомнатных квартир в Днепре почти не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. То есть, если по состоянию на начало марта в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 11 000 грн, то на начало апреля средняя цена аренды «однушек» удерживается на похожем уровне.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (желтый график) – апрель 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

  • Соборный — 15 000 грн;
  • Шевченковский — 13 000 грн;
  • Центральный — 12 000 грн.

В то же время к районам с более низкими ценами на аренду квартир в апреле 2026 года относятся:

  • Индустриальный — 12 000 грн;
  • Чечеловский — 10 000 грн;
  • Амур-Нижнеднепровский — 9 500 грн.

Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагается в районе:

  • Новокадский — 8 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра – апрель 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (200) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на апрель 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре существенно не изменилась. То есть в начале марта 2026 года цена составляла 15 000 грн, и уже в начале апреля средняя цена на аренду двухкомнатных квартир удерживается на том же уровне.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) – апрель 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

  • Соборный — 20 700 грн;
  • Шевченковский — 17 500 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в апреле 2026 года, к которому принадлежат районы:

  • Центральный — 16 000 грн;
  • Амур-Нижнеднепровский — 12 500 грн;
  • Индустриальный — 12 000 грн;
  • Новокадский — 11 000 грн.
Фото 6 — Цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам – апрель 2026
Инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 14 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (154) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на апрель 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре также существенно не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. В начале марта 2026 года аренда трехкомнатных стоила около 18 000 грн, а в начале апреля цена удерживается на том же уровне.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) – апрель 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:

  • Соборный район — 26 000 грн;
  • Шевченковский район — 20 000 грн.
Фото 9 — Цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре по районам – апрель 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на апрель 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 14 000 - 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (61) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Днепре в апреле 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре
Инфографика: ЛУН Статистика

