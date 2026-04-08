Ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026 (інфографіка)

Дніпро
Ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на квітень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у квітні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних фактично не змінилася, в той час, як ціна трикімнатних квартир зросла на 13%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру

Станом на початок квітня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі майже не змінилася у порівнянні з попереднім місяцем. Тобто якщо станом на початок березня у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 11 000 грн, то на початок квітня середня ціна оренди «однушок» утримується на схожому рівні.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) – квітень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони: 

  • Соборний — 15 000 грн; 
  • Шевченківський — 13 000 грн; 
  • Центральний — 12 000 грн.

Водночас до районів з нижчими цінами на оренду квартир у квітні 2026 відносяться: 

  • Індустріальний — 12 000 грн; 
  • Чечелівський — 10 000 грн;
  • Амур-Нижньодніпровський — 9 500 грн.

Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі: 

  • Новокадський — 8 000 грн.
Фото 3 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Дніпра – квітень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (200) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на квітень 2026 рік
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі суттєво не змінилася. Тобто на початку березня 2026 ціна становила 15 000 грн, і вже на початку квітня середня ціна на оренду двокімнатних квартир утримується на тому самому рівні.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) – квітень 2026 рік
Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають: 

  • Соборний — 20 700 грн; 
  • Шевченківський — 17 500 грн.

За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у квітні 2026, до якого належать райони: 

  • Центральний — 16 000 грн; 
  • Амур-Нижньодніпровський — 12 500 грн; 
  • Індустріальний — 12 000 грн;
  • Новокадський — 11 000 грн.
Фото 6 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі за районами – квітень 2026
Інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (154) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на квітень 2026 рік
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру

Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також суттєво не змінилася порівняно з попереднім місяцем. На початку березня 2026 оренда трикімнатних вартувала близько 18 000 грн, а на початку квітня ціна утримується на тому самому рівні.

Фото 8 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) – квітень 2026 
Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає: 

  • Соборний район — 26 000 грн; 
  • Шевченківський район — 20 000 грн.
Фото 9 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі за районами – квітень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 14 000 – 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (61) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 10 — Ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі 
Інфографіка: ЛУН Статистика

