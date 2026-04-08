Ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на квітень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у квітні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у квітні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних фактично не змінилася, в той час, як ціна трикімнатних квартир зросла на 13%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру
Станом на початок квітня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі майже не змінилася у порівнянні з попереднім місяцем. Тобто якщо станом на початок березня у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 11 000 грн, то на початок квітня середня ціна оренди «однушок» утримується на схожому рівні.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Соборний — 15 000 грн;
- Шевченківський — 13 000 грн;
- Центральний — 12 000 грн.
Водночас до районів з нижчими цінами на оренду квартир у квітні 2026 відносяться:
- Індустріальний — 12 000 грн;
- Чечелівський — 10 000 грн;
- Амур-Нижньодніпровський — 9 500 грн.
Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:
- Новокадський — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (200) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі суттєво не змінилася. Тобто на початку березня 2026 ціна становила 15 000 грн, і вже на початку квітня середня ціна на оренду двокімнатних квартир утримується на тому самому рівні.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Соборний — 20 700 грн;
- Шевченківський — 17 500 грн.
За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у квітні 2026, до якого належать райони:
- Центральний — 16 000 грн;
- Амур-Нижньодніпровський — 12 500 грн;
- Індустріальний — 12 000 грн;
- Новокадський — 11 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (154) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру
Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також суттєво не змінилася порівняно з попереднім місяцем. На початку березня 2026 оренда трикімнатних вартувала близько 18 000 грн, а на початку квітня ціна утримується на тому самому рівні.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:
- Соборний район — 26 000 грн;
- Шевченківський район — 20 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 14 000 – 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (61) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
