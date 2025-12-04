- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на аренду квартир в Днепре в декабре 2025 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на декабрь 2025 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в декабре 2025 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре.
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре.
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в декабре 2025 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние шесть месяцев цена на аренду квартир, причем, одно-, да и двухкомнатных не изменилась. Впрочем, трехкомнатные квартиры "подросли" на 14% за последние шесть месяцев.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру
По состоянию на начало декабря 2025 аренда однокомнатных квартир в Днепре фактически не изменилась по сравнению с прошлым месяцем.
То есть, если по состоянию на начало ноября в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 11 000 грн, то к началу декабря арендовать однокомнатную квартиру стало дешевле на 9,9%, то есть за 10 000 грн.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Соборный — 15 000 грн;
- Центральный — 11 000 грн;
- Амур-Нижнеднепровский — 10 000 грн.
В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в декабре 2025 относятся:
- Шевченковский — 10 000 грн;
- Индустриальный — 9 000 грн;
- Чечеловский — 9 000 грн;
- Новокадский — 8 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре.
Согласно данным ЛУН Статистика, на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (223) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре.
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру
Если опираться на данные ЛУН Статистика, по сравнению с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре не изменилась. То есть в начале ноября 2025 года цена составляла 15 000 грн, и в начале декабря средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Днепре осталась такой же.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам.
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Соборный — 20 000 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в декабре 2025 года, к которому принадлежат районы:
- Центральный — 14 500 грн;
- Шевченковский — 14 000 грн.
Более бюджетные варианты предлагаются в таких районах, как:
- Амур-Нижнеднепровский — 12 000 грн;
- Индустриальный — 12 000 грн;
- Чечелівський — 12 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре.
Согласно данным ЛУН Статистика, на декабрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 14 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (136) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру
В начале ноября 2025 года аренда трехкомнатных стоила 17 800 грн, и в начале декабря цена несколько упала на 4,49% - то есть до 17 000 грн.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:
- Соборный район — 22 000 грн;
Более дешевые варианты можно найти в Шевченковском районе — 16 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на декабрь 2025 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 15 000 - 20 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (106) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:
- Цены на аренду квартир в Киеве в декабре 2025 года (инфографика);
- Цены на аренду квартир в Одессе в декабре 2025 года (инфографика);
- Цены на аренду квартир в Украине в декабре 2025 года (инфографика).