Ціни на оренду квартир у Дніпрі у грудні 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на грудень 2025 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у грудні 2025
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у грудні 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні шість місяців ціна на оренду квартир, причому, одно-, так і двокімнатних не змінилася. Натомість, трикімнатні квартири “підросли” на 14% за останні шість місяців.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру
Станом на початок грудня 2025 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі фактично не змінилася у порівнянні з минулим місяцем.
Тобто якщо станом на початок листопада у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 11 000 грн, то на початок грудня орендувати однокімнатну квартиру стало дешевше на 9,9%, тобто за 10 000 грн.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Соборний — 15 000 грн;
- Центральний — 11 000 грн;
- Амур-Нижньодніпровський — 10 000 грн.
Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у грудні 2025 відносяться:
- Шевченківський — 10 000 грн;
- Індустріальний — 9 000 грн;
- Чечелівський — 9 000 грн;
- Новокадський — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (223) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі не змінилася. Тобто на початку листопада 2025 ціна становила 15 000 грн, і на початку грудня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Дніпрі залишилась такою самою.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Соборний — 20 000 грн.
За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у грудні 2025, до якого належать райони:
- Центральний — 14 500 грн;
- Шевченківський — 14 000 грн.
Більш бюджетні варіанти пропонуються в таких районах, як:
- Амур-Нижньодніпровський — 12 000 грн;
- Індустріальний — 12 000 грн;
- Чечелівський — 12 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (136) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру
На початку листопада 2025 оренда трикімнатних вартувала 17 800 грн, і на початку грудня ціна дещо впала на 4,49% – тобто до 17 000 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:
- Соборний район — 22 000 грн;
Дешевші варіанти можна знайти у Шевченківському районі — 16 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (106) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
