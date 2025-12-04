Ціни на оренду квартир у Дніпрі у грудні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на грудень 2025 року.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у грудні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні шість місяців ціна на оренду квартир, причому, одно-, так і двокімнатних не змінилася. Натомість, трикімнатні квартири “підросли” на 14% за останні шість місяців.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру

Станом на початок грудня 2025 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі фактично не змінилася у порівнянні з минулим місяцем.

Тобто якщо станом на початок листопада у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 11 000 грн, то на початок грудня орендувати однокімнатну квартиру стало дешевше на 9,9%, тобто за 10 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) – грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Соборний — 15 000 грн;

Центральний — 11 000 грн;

Амур-Нижньодніпровський — 10 000 грн.

Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у грудні 2025 відносяться:

Шевченківський — 10 000 грн;

Індустріальний — 9 000 грн;

Чечелівський — 9 000 грн;

Новокадський — 8 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Дніпра – грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (223) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі не змінилася. Тобто на початку листопада 2025 ціна становила 15 000 грн, і на початку грудня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Дніпрі залишилась такою самою.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) – грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Соборний — 20 000 грн.

За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у грудні 2025, до якого належать райони:

Центральний — 14 500 грн;

Шевченківський — 14 000 грн.

Більш бюджетні варіанти пропонуються в таких районах, як:

Амур-Нижньодніпровський — 12 000 грн;

Індустріальний — 12 000 грн;

Чечелівський — 12 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі за районами – грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (136) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру

На початку листопада 2025 оренда трикімнатних вартувала 17 800 грн, і на початку грудня ціна дещо впала на 4,49% – тобто до 17 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) – грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:

Соборний район — 22 000 грн;

Дешевші варіанти можна знайти у Шевченківському районі — 16 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі за районами – грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (106) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі, інфографіка: ЛУН Статистика

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах: