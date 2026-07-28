Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на рынке аренды Днепра по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 9%, тогда как цена на аренду «двушек» подскочила на 20%, а аренда трёхкомнатных квартир выросла на 12%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало июля 2026 года аренда однокомнатных квартир в Днепре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале июня средняя цена аренды «однушек» составляла 12 000 грн, то на начало июля она удерживается на том же уровне.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (жёлтый график) — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидерами среди самых дорогих районов для аренды остаются:

Соборный — 15 500 грн;

Шевченковский — 14 500 грн;

Центральный — 13 500 грн.

Более бюджетные предложения предлагает район:

Чечеловский — 9 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 8 000–9 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 50) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 10 000 грн — именно по такой цене выставлено 10,3% всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре — июль 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре также остаётся стабильной. В начале июня 2026 средняя цена составляла 18 000 грн, и уже на начало июля она так и не изменилась.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам

Самыми дорогими районами остаются:

Соборный — 23 000 грн;

Центральный — 19 500 грн;

Шевченковский — 19 000 грн.

К среднему сегменту цен на аренду двухкомнатных квартир в июле 2026 относится район:

Чечеловский — 12 500 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 14 000–16 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 90) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000 грн — именно по такой цене выставлено 14,6% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре — июль 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Цена аренды трёхкомнатной квартиры в Днепре также ещё не претерпела изменений по сравнению с предыдущим месяцем. В начале июня 2026 аренда трёхкомнатных составляла около 21 000 грн, и на начало июля рынок удерживает этот показатель на том же уровне.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды трёхкомнатной квартиры остаются:

Соборный район — 27 800 грн;

Шевченковский район — 20 000 грн;

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре по районам — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённые ценовые диапазоны аренды трёхкомнатных квартир в Днепре составляют 15 000–20 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 78) приходится именно на этот диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Днепре составляет 15 200 грн — именно по такой цене выставлено 13,4% всех трёхкомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре — июль 2026

Инфографика: m2bomber

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