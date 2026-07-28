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Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)

Днепр
Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на рынке аренды Днепра по состоянию на июль 2026 года. Подробный обзор арендных цен с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 9%, тогда как цена на аренду «двушек» подскочила на 20%, а аренда трёхкомнатных квартир выросла на 12%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало июля 2026 года аренда однокомнатных квартир в Днепре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале июня средняя цена аренды «однушек» составляла 12 000 грн, то на начало июля она удерживается на том же уровне.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (жёлтый график) — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидерами среди самых дорогих районов для аренды остаются:

  • Соборный — 15 500 грн;
  • Шевченковский — 14 500 грн;
  • Центральный — 13 500 грн.

Более бюджетные предложения предлагает район:

  • Чечеловский — 9 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра — июль 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 8 000–9 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 50) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды однокомнатных квартир в Днепре составляет 10 000 грн — именно по такой цене выставлено 10,3% всех однокомнатных квартир.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре — июль 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре также остаётся стабильной. В начале июня 2026 средняя цена составляла 18 000 грн, и уже на начало июля она так и не изменилась.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам

Самыми дорогими районами остаются:

  • Соборный — 23 000 грн;
  • Центральный — 19 500 грн;
  • Шевченковский — 19 000 грн.

К среднему сегменту цен на аренду двухкомнатных квартир в июле 2026 относится район:

  • Чечеловский — 12 500 грн.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам — июль 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 14 000–16 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 90) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000 грн — именно по такой цене выставлено 14,6% всех двухкомнатных квартир.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре — июль 2026 
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Цена аренды трёхкомнатной квартиры в Днепре также ещё не претерпела изменений по сравнению с предыдущим месяцем. В начале июня 2026 аренда трёхкомнатных составляла около 21 000 грн, и на начало июля рынок удерживает этот показатель на том же уровне.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) — июль 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды трёхкомнатной квартиры остаются:

  • Соборный район — 27 800 грн;
  • Шевченковский район — 20 000 грн;
Фото 11 — Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре по районам — июль 2026 
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённые ценовые диапазоны аренды трёхкомнатных квартир в Днепре составляют 15 000–20 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 78) приходится именно на этот диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре 
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Днепре составляет 15 200 грн — именно по такой цене выставлено 13,4% всех трёхкомнатных квартир.

Фото 13 — Цены на аренду квартир в Днепре в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре — июль 2026 
Инфографика: m2bomber

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