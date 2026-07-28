Ціни на оренду квартир у Дніпрі у липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на ринку оренди Дніпра станом на липень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у липні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 9%, тоді як ціна на оренду «двійок» підскочила на 20%, а оренда трикімнатних квартир зросла на 12%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру

Станом на початок липня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі на змінилася, порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку червня середня ціна оренди «однушок» становила 12 000 грн, то на початок липня вона утримується на тому самому рівні грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідерами серед найдорожчих районів для оренди залишаються:

Соборний — 15 500 грн;

Шевченківський — 14 500 грн;

Центральний — 13 500 грн.

Більш бюджетні пропозиції пропонують райони:

Чечелівський — 9 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районах Дніпра — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000–9 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 50) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 10 000 грн — саме за такою ціною виставлено 10,3% усіх однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі також залишається стабільною. На початку червня 2026 середня ціна становила 18 000 грн, і вже на початку липня вона так і не змінилася.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах

Найдорожчими районами залишаються:

Соборний — 23 000 грн;

Центральний — 19 500 грн;

Шевченківський — 19 000 грн.

До середнього сегменту цін на оренду двокімнатних квартир у липні 2026 належать райони:

Чечелівський — 12 500 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі за районами — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 14 000–16 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 90) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 грн — саме за такою ціною виставлено 14,6% усіх двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру

Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також ще не зазнала коливань, порівняно з попереднім місяцем. На початку червня 2026 оренда трикімнатних становила близько 21 000 грн, і на початку липня ринок утримує цей показник на тому самому рівні.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди трикімнатної квартири залишаються:

Соборний район — 27 800 грн;

Шевченківський район — 20 000 грн;

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі за районами — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніші цінові діапазони оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становлять 15 000–20 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 78) припадає саме на цей діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 15 200 грн — саме за такою ціною виставлено 13,4% усіх трикімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

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