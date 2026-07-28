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Ціни на оренду квартир у Дніпрі у липні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на ринку оренди Дніпра станом на липень 2026 року. Детальний огляд орендних цін з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у липні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі
Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у липні 2026
Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 9%, тоді як ціна на оренду «двійок» підскочила на 20%, а оренда трикімнатних квартир зросла на 12%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру
Станом на початок липня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі на змінилася, порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку червня середня ціна оренди «однушок» становила 12 000 грн, то на початок липня вона утримується на тому самому рівні грн.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідерами серед найдорожчих районів для оренди залишаються:
- Соборний — 15 500 грн;
- Шевченківський — 14 500 грн;
- Центральний — 13 500 грн.
Більш бюджетні пропозиції пропонують райони:
- Чечелівський — 9 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000–9 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 50) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Дніпрі становить 10 000 грн — саме за такою ціною виставлено 10,3% усіх однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі також залишається стабільною. На початку червня 2026 середня ціна становила 18 000 грн, і вже на початку липня вона так і не змінилася.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах
Найдорожчими районами залишаються:
- Соборний — 23 000 грн;
- Центральний — 19 500 грн;
- Шевченківський — 19 000 грн.
До середнього сегменту цін на оренду двокімнатних квартир у липні 2026 належать райони:
- Чечелівський — 12 500 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 14 000–16 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 90) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 грн — саме за такою ціною виставлено 14,6% усіх двокімнатних квартир.
Ціни на оренду трикімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру
Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також ще не зазнала коливань, порівняно з попереднім місяцем. На початку червня 2026 оренда трикімнатних становила близько 21 000 грн, і на початку липня ринок утримує цей показник на тому самому рівні.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди трикімнатної квартири залишаються:
- Соборний район — 27 800 грн;
- Шевченківський район — 20 000 грн;
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніші цінові діапазони оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становлять 15 000–20 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 78) припадає саме на цей діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 15 200 грн — саме за такою ціною виставлено 13,4% усіх трикімнатних квартир.
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