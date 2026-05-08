Цены на аренду квартир в Днепре в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика , чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в мае 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир упала на 5%, тогда как цена на аренду «двушек» поднялась на 7%, а аренда трёхкомнатных квартир выросла на 13%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало мая 2026 года аренда однокомнатных квартир в Днепре почти не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. То есть если по состоянию на начало апреля в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 11 000 грн, то к началу мая средняя цена аренды «однушек» несколько снизилась до 10 500 грн, то есть на 4,5%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (жёлтый график) — май 2026. Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Соборный — 15 000 грн;

Шевченковский — 12 000 грн;

Центральный — 11 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра — май 2026

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (152) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на май 2026 года

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре существенно не изменилась. То есть в начале апреля 2026 цена составляла 15 000 грн, и уже в начале мая средняя цена на аренду двухкомнатных квартир удерживается на уровне 15 500 грн, то есть поднялась на 3,3%.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) — май 2026

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам

Самыми дорогими районами на этот раз выступают:

Соборный — 22 000 грн;

Шевченковский — 18 500 грн.

За ними следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в мае 2026, к которому относятся районы:

Центральный — 16 800 грн;

Чечелевский — 12 800 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам — май 2026

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 14 000 – 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (94) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на май 2026 года

Цены на аренду трёхкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Цена аренды трёхкомнатной квартиры в Днепре также существенно не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. В начале апреля 2026 аренда трёхкомнатных квартир стоила около 18 000 грн, а в начале мая цена удерживается на том же уровне.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) — май 2026

Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры выступают:

Соборный район — 25 500 грн;

Шевченковский район — 20 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре по районам — май 2026

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 12 000 грн и 14 000 – 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (39) приходится именно на эти два ценовых диапазона соответственно, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре

