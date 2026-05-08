Цены на аренду квартир в Днепре в мае 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в мае 2026
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир упала на 5%, тогда как цена на аренду «двушек» поднялась на 7%, а аренда трёхкомнатных квартир выросла на 13%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру
По состоянию на начало мая 2026 года аренда однокомнатных квартир в Днепре почти не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. То есть если по состоянию на начало апреля в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 11 000 грн, то к началу мая средняя цена аренды «однушек» несколько снизилась до 10 500 грн, то есть на 4,5%.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Соборный — 15 000 грн;
- Шевченковский — 12 000 грн;
- Центральный — 11 000 грн.
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (152) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру
Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре существенно не изменилась. То есть в начале апреля 2026 цена составляла 15 000 грн, и уже в начале мая средняя цена на аренду двухкомнатных квартир удерживается на уровне 15 500 грн, то есть поднялась на 3,3%.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам
Самыми дорогими районами на этот раз выступают:
- Соборный — 22 000 грн;
- Шевченковский — 18 500 грн.
За ними следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в мае 2026, к которому относятся районы:
- Центральный — 16 800 грн;
- Чечелевский — 12 800 грн.
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 14 000 – 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (94) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трёхкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру
Цена аренды трёхкомнатной квартиры в Днепре также существенно не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. В начале апреля 2026 аренда трёхкомнатных квартир стоила около 18 000 грн, а в начале мая цена удерживается на том же уровне.
Средние цены на аренду трёхкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры выступают:
- Соборный район — 25 500 грн;
- Шевченковский район — 20 000 грн.
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 12 000 грн и 14 000 – 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (39) приходится именно на эти два ценовых диапазона соответственно, что можно увидеть на инфографике ниже.
