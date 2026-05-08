Ціни на оренду квартир у Дніпрі у травні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у травні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у травні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних впала на 5% в той час, як ціна на оренду “двійок” піднялася на 7%, а оренда трикімнатних квартир зросла на 13%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру
Станом на початок травня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі майже не змінилася у порівнянні з попереднім місяцем. Тобто якщо станом на початок квітня у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 11 000 грн, то на початок травня середня ціна оренди «однушок» дещо впала до 10 500 грн, тобто на 4,5%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Соборний — 15 000 грн;
- Шевченківський — 12 000 грн;
- Центральний — 11 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (152) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі суттєво не змінилася. Тобто на початку квітня 2026 ціна становила 15 000 грн, і вже на початку травня середня ціна на оренду двокімнатних квартир утримується на рівні 15 500 грн, тобто піднялася на 3,3%.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Соборний — 22 000 грн;
- Шевченківський — 18 500 грн.
За ним йде середній сегмент цін на оренду двокімнатних квартир у травні 2026, до якого належать райони:
- Центральний — 16 800 грн;
- Чечелівський — 12 800 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 14 000 – 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (94) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру
Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також суттєво не змінилася порівняно з попереднім місяцем. На початку квітня 2026 оренда трикімнатних вартувала близько 18 000 грн, а на початку травня ціна утримується на тому самому рівні.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:
- Соборний район — 25 500 грн;
- Шевченківський район — 20 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 12 000 грн та 14 000 - 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (39) припадає саме на ці два цінові діапазони відповідно, що можна побачити на інфографіці нижче.
