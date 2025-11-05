Цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на ноябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в ноябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние шесть месяцев цена на аренду квартир, причем, как одно-, двух- так и трехкомнатных не изменилась.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало ноября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Днепре фактически не изменилась, по сравнению с прошлым месяцем.

То есть если по состоянию на начало октября в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 11 000 грн, то на начало ноября арендовать однокомнатную квартиру можно было за такую же цену.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (желтый график) – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Соборный — 15 000 грн;

Центральный — 11 500 грн;

Амур-Нижнеднепровский — 10 800 грн.

В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в ноябре 2025 относятся:

Шевченковский — 10 000 грн;

Индустриальный — 10 000 грн;

Чечеловский — 10 000 грн;

Новокодакский — 9 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (239) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем, цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре также не изменилась, как и однокомнатные квартиры. То есть в начале октября 2025 цена составляла 14 000 грн и в начале ноября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Днепре осталась такой же.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) – ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

Соборный — 26 000 грн.

За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в ноябре 2025, к которому относятся районы:

Центральный — 17 000 грн;

Шевченковский — 16 000 грн.



Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 14 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (207) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Как и с одно- и двухкомнатными квартирами, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре осталась такой же, как и в прошлом месяце. В начале октября 2025 аренда трехкомнатных стоила около 18 000 грн и в начале ноября цены остались такими же.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры выступают:

Соборный район — 26 000 грн;

Центральный — 17 000 грн.

Более дешевые варианты можно найти в Шевченковском районе — 16 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре по районам – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (109) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре, инфографика: ЛУН Статистика

