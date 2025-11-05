- Категория
Цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на ноябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в ноябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние шесть месяцев цена на аренду квартир, причем, как одно-, двух- так и трехкомнатных не изменилась.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру
По состоянию на начало ноября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Днепре фактически не изменилась, по сравнению с прошлым месяцем.
То есть если по состоянию на начало октября в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 11 000 грн, то на начало ноября арендовать однокомнатную квартиру можно было за такую же цену.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Соборный — 15 000 грн;
- Центральный — 11 500 грн;
- Амур-Нижнеднепровский — 10 800 грн.
В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в ноябре 2025 относятся:
- Шевченковский — 10 000 грн;
- Индустриальный — 10 000 грн;
- Чечеловский — 10 000 грн;
- Новокодакский — 9 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн.
То есть, наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (239) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру
Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем, цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре также не изменилась, как и однокомнатные квартиры. То есть в начале октября 2025 цена составляла 14 000 грн и в начале ноября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Днепре осталась такой же.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Соборный — 26 000 грн.
За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в ноябре 2025, к которому относятся районы:
- Центральный — 17 000 грн;
- Шевченковский — 16 000 грн.
-
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 14 000 грн.
То есть, наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (207) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру
Как и с одно- и двухкомнатными квартирами, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре осталась такой же, как и в прошлом месяце. В начале октября 2025 аренда трехкомнатных стоила около 18 000 грн и в начале ноября цены остались такими же.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры выступают:
- Соборный район — 26 000 грн;
- Центральный — 17 000 грн.
Более дешевые варианты можно найти в Шевченковском районе — 16 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 15 000 – 20 000 грн.
То есть, наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (109) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
