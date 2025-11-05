Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Наличный курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,70

48,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Недвижимость
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025 (инфографика)

Днепр
Цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на ноябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в ноябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние шесть месяцев цена на аренду квартир, причем, как одно-, двух- так и трехкомнатных не изменилась.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало ноября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Днепре фактически не изменилась, по сравнению с прошлым месяцем. 

То есть если по состоянию на начало октября в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 11 000 грн, то на начало ноября арендовать однокомнатную квартиру можно было за такую же цену.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (желтый график) – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

  • Соборный — 15 000 грн;
  • Центральный — 11 500 грн;
  • Амур-Нижнеднепровский — 10 800 грн.

В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в ноябре 2025 относятся:

  • Шевченковский — 10 000 грн;
  • Индустриальный — 10 000 грн;
  • Чечеловский — 10 000 грн;
  • Новокодакский — 9 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (239) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем, цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре также не изменилась, как и однокомнатные квартиры. То есть в начале октября 2025 цена составляла 14 000 грн и в начале ноября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Днепре осталась такой же.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) – ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

  • Соборный — 26 000 грн.

За ним идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в ноябре 2025, к которому относятся районы:

  • Центральный — 17 000 грн;
  • Шевченковский — 16 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 14 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (207) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре по состоянию на ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Как и с одно- и двухкомнатными квартирами, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре осталась такой же, как и в прошлом месяце. В начале октября 2025 аренда трехкомнатных стоила около 18 000 грн и в начале ноября цены остались такими же.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-комнатной квартиры выступают:

  • Соборный район — 26 000 грн;
  • Центральный — 17 000 грн.

Более дешевые варианты можно найти в Шевченковском районе — 16 000 грн.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре по районам – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (109) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Днепре в ноябре 2025 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре, инфографика: ЛУН Статистика

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:

  • Цены на аренду квартир в Киеве в ноябре 2025 (инфографика);
  • Цены на аренду квартир в Одессе в ноябре 2025 (инфографика);
  • Цены на аренду квартир в Украине в ноябре 2025 (инфографика).