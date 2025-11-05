- Категорія
Ціни на оренду квартир у Дніпрі у листопаді 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на листопад 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у листопаді 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у листопаді 2025
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у листопаді 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні шість місяців ціна на оренду квартир, причому, як одно-, двох-так і трикімнатних не змінился.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру
Станом на початок листопада 2025 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі фактично не змінилася, у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок жовтня у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 11 000 грн, то на початок листопада орендувати однокімнатну квартиру можна було за таку саму ціну.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Соборний — 15 000 грн;
- Центральний — 11 500 грн;
- Амур-Нижньодніпровський — 10 800 грн.
Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у листопаді 2025 відносяться:
- Шевченківський — 10 000 грн;
- Індустріальний — 10 000 грн;
- Чечелівський — 10 000 грн;
- Новокадський — 9 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопаді 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (239) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі так само не змінилася, як і однокімнатні квартири. Тобто на початку жовтня 2025 ціна становила 14 000 грн і на початку листопада середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Дніпрі залишилась такою самою.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Соборний — 26 000 грн.
За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у листопаді 2025, до якого належать райони:
- Центральний — 17 000 грн;
- Шевченківський — 16 000 грн.
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі за районами – листопад 2025, інфографіка ЛУН Статистика
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (207) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру
Як і з одно- та двокімнатними квартирами, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі залишилася такою ж, як і минулого місяця. На початку жовтня 2025 оренда трикімнатних вартувала близько 18 000 грн і на початку листопада ціни залишилися такими самими.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає
- Соборний район — 26 000 грн;
- Центральний — 17 000 грн.
Дешевші варіанти можна знайти у Шевченківському районі — 16 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на листопад 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (109) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
