- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на аренду квартир в Днепре в сентябре 2025 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на сентябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в сентябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в сентябре 2025
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние полгода цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 9%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 12%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 25%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру
По состоянию на начало сентября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Днепре поднялась в цене на 9,9% по сравнению с прошлым месяцем. То есть если по состоянию на начало августа в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 11 000 грн, то на начало сентября средняя цена аренды "однушек" составляла 12 000 грн.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Соборный — 15 000 грн;
- Шевченковский — 14 000 грн.
В то же время к районам с более низкими ценами на аренду квартир в сентябре 2025 относятся:
- Амур-Нижнеднепровский — 11 500 грн;
- Центральный — 11 000 грн;
- Индустриальный — 11 000 грн;
- Чечеловский — 10 000 грн.
Наиболее бюджетные цены на аренду квартиры предлагается в районе:
- Новокодакский — 8 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (153) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру
Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре поднялась на 6,67%. То есть в начале августа 2025 цена составляла 15 000 грн, а уже в начале сентября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Днепре составляет 16 000 грн.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Соборный — 20 000 грн;
- Шевченковский — 19 000 грн.
За ними идет средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в сентябре 2025, к которому относятся районы:
- Центральный — 15 000 грн;
- Амур-Нижнеднепровский — 13 000 грн;
- Индустриальный — 13 000 грн;
- Чечеловский — 13 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Днепре составляет 12 000 – 14 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (159) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
В то же время согласно данным M2bomber, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Днепре составляет 20 000 грн и по такой цене сдается 30% двухкомнатных квартир.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру
В отличие от одно- и двухкомнатных квартир, средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре не так значительно изменилась, как одно- и двухкомнатные. В среднем цена на аренду трехкомнатных квартир поднялась на 6,4%. В начале августа 2025 аренда трехкомнатных стоила около 18 800 грн, а в начале сентября цена составляла 20 000 грн.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самым дорогим районом для аренды 3-комнатной квартиры выступает:
- Соборный район — 25 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на сентябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 15 000 – 20 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (82) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.