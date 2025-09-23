Ціни на оренду квартир у Дніпрі у вересні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на вересень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у вересні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у вересні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 9%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 12%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 25%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру

Станом на початок вересня 2025 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі піднялася у ціні на 9,9% у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок серпня у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 11 000 грн, то на початок вересня середня ціна оренди “однушок” становила 12 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) – вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Соборний — 15 000 грн;

Шевченківський — 14 000 грн.

Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у вересні 2025 відносяться:

Амур-Нижньодніпровський — 11 500 грн;

Центральний — 11 000 грн;

Індустріальний — 11 000 грн;

Чечелівський — 10 000 грн.

Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:

Новокадський — 8 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Дніпра - вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (153) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі піднялася на 6,67%. Тобто на початку серпня 2025 ціна становила 15 000 грн, а вже на початку вересня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Дніпрі становить 16 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) - вересень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Соборний — 20 000 грн;

Шевченківський — 19 000 грн.

За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2025, до якого належать райони:

Центральний — 15 000 грн;

Амур-Нижньодніпровський — 13 000 грн;

Індустріальний — 13 000 грн;

Чечелівський — 13 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі за районами - вересень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (159) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас згідно з даними M2bomber, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 20 000 грн і за такою ціною здається 30% двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на 2025 рік, інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру

На відміну від одно- та двокімнатних квартир, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі не так значно змінилася, як одно- та двокімнатні. В середньому ціна на оренду трикімнатних квартир піднялася на 6,4%. На початку серпня 2025 оренда трикімнатних вартувала близько 18 800 грн, а на початку вересня ціна становила 20 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) - вересень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає

Соборний район — 25 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі за районами - вересень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (82) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.