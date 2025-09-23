- Категорія
Ціни на оренду квартир у Дніпрі у вересні 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на вересень 2025 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у вересні 2025 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у вересні 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні півроку ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 9%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 12%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 25%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру
Станом на початок вересня 2025 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі піднялася у ціні на 9,9% у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок серпня у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 11 000 грн, то на початок вересня середня ціна оренди “однушок” становила 12 000 грн.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Соборний — 15 000 грн;
- Шевченківський — 14 000 грн.
Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у вересні 2025 відносяться:
- Амур-Нижньодніпровський — 11 500 грн;
- Центральний — 11 000 грн;
- Індустріальний — 11 000 грн;
- Чечелівський — 10 000 грн.
Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:
- Новокадський — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (153) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі піднялася на 6,67%. Тобто на початку серпня 2025 ціна становила 15 000 грн, а вже на початку вересня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Дніпрі становить 16 000 грн.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Соборний — 20 000 грн;
- Шевченківський — 19 000 грн.
За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у вересні 2025, до якого належать райони:
- Центральний — 15 000 грн;
- Амур-Нижньодніпровський — 13 000 грн;
- Індустріальний — 13 000 грн;
- Чечелівський — 13 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 12 000 – 14 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (159) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас згідно з даними M2bomber, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 20 000 грн і за такою ціною здається 30% двокімнатних квартир.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру
На відміну від одно- та двокімнатних квартир, середня ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі не так значно змінилася, як одно- та двокімнатні. В середньому ціна на оренду трикімнатних квартир піднялася на 6,4%. На початку серпня 2025 оренда трикімнатних вартувала близько 18 800 грн, а на початку вересня ціна становила 20 000 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає
- Соборний район — 25 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на вересень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (82) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.