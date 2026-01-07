Цены на аренду квартир в Днепре в январе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на январь 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в январе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в январе 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на однокомнатную аренду фактически не изменилась, в то время, как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 3%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 7%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру

По состоянию на начало января 2026 аренда однокомнатных квартир в Днепре не изменилась, по сравнению с прошлым месяцем. То есть если по состоянию на начало декабря в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 10 000 грн, то к началу января средняя цена аренды "однушек" была такой же.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Днепре (желтый график) – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра

Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:

Соборный – 13 000 грн;

Центральный – 10 500 грн;

Шевченковский – 10 000 грн.

В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в январе 2026 года относятся:

Чечеловский – 9 500 грн

Амур-Нижнеднепровский – 9 000 грн;

Индустриальный – 8 500 грн;

Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагается в районе:

Новокадский — 8 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Днепра - январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн.

То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (232) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре по состоянию на январь 2026 года.

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре снизилась на 6,7%.

То есть в начале декабря 2025 года цена составляла 15 000 грн, а уже в начале января средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Днепре составляет 14 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре (красный график) – январь 2026 год

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам

Самыми дорогими районами в этот раз выступают:

Соборный — 19 000 грн;

Центральный — 15 000 грн.

За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в январе 2026 года, к которому принадлежат районы:

Шевченковский — 13 300 грн;

Амур-Нижнеднепровский — 12 000 грн;

Индустриальный — 11 800 грн;

Чечеловский — 11 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Днепре по районам – январь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 10 000 – 12 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (158) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Днепре по состоянию на январь 2026 год.

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру

Цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре также несколько упала, как у двухкомнатных. В среднем цена на аренду трехкомнатных квартир снизилась на 5,88%. В начале декабря 2025 г. аренда трехкомнатных стоила около 17 000 грн, а в начале января цена составляла 16 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре (синий график) – январь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:

Соборный район – 20 000 грн;

Центральный район – 17 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Днепре по районам – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре

Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 10 000 – 15 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (110) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре.

Инфографика: ЛУН Статистика

