Цены на аренду квартир в Днепре в январе 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на январь 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в январе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в январе 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре.
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Днепре в январе 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на однокомнатную аренду фактически не изменилась, в то время, как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 3%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 7%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Днепре.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Днепру
По состоянию на начало января 2026 аренда однокомнатных квартир в Днепре не изменилась, по сравнению с прошлым месяцем. То есть если по состоянию на начало декабря в Днепре можно было арендовать однокомнатную квартиру за 10 000 грн, то к началу января средняя цена аренды "однушек" была такой же.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Днепра
Лидером по наиболее дорогим районам для аренды выступают районы:
- Соборный – 13 000 грн;
- Центральный – 10 500 грн;
- Шевченковский – 10 000 грн.
В то же время, к районам с более низкими ценами на аренду квартир в январе 2026 года относятся:
- Чечеловский – 9 500 грн
- Амур-Нижнеднепровский – 9 000 грн;
- Индустриальный – 8 500 грн;
Самые бюджетные цены на аренду квартиры предлагается в районе:
- Новокадский — 8 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Днепре составляет 8 000 – 10 000 грн.
То есть, больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (232) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Днепру
Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Днепре снизилась на 6,7%.
То есть в начале декабря 2025 года цена составляла 15 000 грн, а уже в начале января средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Днепре составляет 14 000 грн.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Днепре по районам
Самыми дорогими районами в этот раз выступают:
- Соборный — 19 000 грн;
- Центральный — 15 000 грн.
За ним следует средний сегмент цен на аренду двухкомнатных квартир в январе 2026 года, к которому принадлежат районы:
- Шевченковский — 13 300 грн;
- Амур-Нижнеднепровский — 12 000 грн;
- Индустриальный — 11 800 грн;
- Чечеловский — 11 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Днепре составляет 10 000 – 12 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (158) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Днепру
Цена аренды трехкомнатной квартиры в Днепре также несколько упала, как у двухкомнатных. В среднем цена на аренду трехкомнатных квартир снизилась на 5,88%. В начале декабря 2025 г. аренда трехкомнатных стоила около 17 000 грн, а в начале января цена составляла 16 000 грн.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самыми дорогими районами для аренды 3-х комнатной квартиры выступает:
- Соборный район – 20 000 грн;
- Центральный район – 17 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре
Согласно данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Днепре составляет 10 000 – 15 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (110) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
