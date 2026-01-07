- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир у Дніпрі у січні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на січень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у січні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у січні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у січні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних фактично не змінилася, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 3%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 7%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру
Станом на початок січня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі не змінилася, у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок грудня у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 10 000 грн, то на початок січня середня ціна оренди "однушок" була такою самою.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра
Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:
- Соборний — 13 000 грн;
- Центральний — 10 500 грн;
- Шевченківський — 10 000 грн.
Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у січні 2026 відносяться:
- Чечелівський — 9 500 грн
- Амур-Нижньодніпровський — 9 000 грн;
- Індустріальний — 8 500 грн;.
Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:
- Новокадський — 8 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (232) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі знизилася на 6,7%. Тобто на початку грудня 2025 ціна становила 15 000 грн, а вже на початку січня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Дніпрі становить 14 000 грн.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах
Найдорожчими районами в цей раз виступають:
- Соборний — 19 000 грн;
- Центральний — 15 000 грн.
За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у січні 2026, до якого належать райони:
- Шевченківський — 13 300 грн;
- Амур-Нижньодніпровський — 12 000 грн;
- Індустріальний — 11 800 грн;
- Чечелівський — 11 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 10 000 – 12 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (158) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру
Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також дещо впала, як у двокімнатних. В середньому ціна на оренду трикімнатних квартир впала на 5,88%. На початку грудня 2025 оренда трикімнатних вартувала близько 17 000 грн, а на початку січня ціна становила 16 000 грн.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:
- Соборний район — 20 000 грн;
- Центральний район — 17 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 10 000 – 15 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (110) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у січні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Харкові у січні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Україні у січні 2026 (інфографіка).