Ціни на оренду квартир у Дніпрі у січні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на січень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у січні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир у Дніпрі у січні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних фактично не змінилася, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 3%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 7%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Дніпру

Станом на початок січня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Дніпрі не змінилася, у порівнянні з минулим місяцем. Тобто якщо станом на початок грудня у Дніпрі можна було орендувати однокімнатну квартиру за 10 000 грн, то на початок січня середня ціна оренди "однушок" була такою самою.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Дніпрі (жовтий графік) – січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Дніпра

Лідером по найбільш дорогих районів для оренди виступають райони:

Соборний — 13 000 грн;

Центральний — 10 500 грн;

Шевченківський — 10 000 грн.

Водночас, до районів з нижчими цінами на оренду квартир у січні 2026 відносяться:

Чечелівський — 9 500 грн

Амур-Нижньодніпровський — 9 000 грн;

Індустріальний — 8 500 грн;.

Найбільш бюджетні ціни на оренду квартири пропонується у районі:

Новокадський — 8 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Дніпра - січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 8 000 – 10 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (232) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир у Дніпрі станом на січень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Дніпру

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем, ціна оренди двокімнатних квартир у Дніпрі знизилася на 6,7%. Тобто на початку грудня 2025 ціна становила 15 000 грн, а вже на початку січня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Дніпрі становить 14 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі (червоний графік) - січень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир у Дніпрі по районах

Найдорожчими районами в цей раз виступають:

Соборний — 19 000 грн;

Центральний — 15 000 грн.

За ним йде середній сегментом цін на оренду двокімнатних квартир у січні 2026, до якого належать райони:

Шевченківський — 13 300 грн;

Амур-Нижньодніпровський — 12 000 грн;

Індустріальний — 11 800 грн;

Чечелівський — 11 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир у Дніпрі за районами - січень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир у Дніпрі становить 10 000 – 12 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (158) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир у Дніпрі станом на січень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Дніпру

Ціна оренди трикімнатної квартири у Дніпрі також дещо впала, як у двокімнатних. В середньому ціна на оренду трикімнатних квартир впала на 5,88%. На початку грудня 2025 оренда трикімнатних вартувала близько 17 000 грн, а на початку січня ціна становила 16 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі (синій графік) - січень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчими районами для оренди 3-кімнатної квартири виступає:

Соборний район — 20 000 грн;

Центральний район — 17 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир у Дніпрі за районами - січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Дніпрі становить 10 000 – 15 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (110) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир у Дніпрі

Інфографіка: ЛУН Статистика

