Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в декабре 2025 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на декабрь 2025 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в декабре 2025 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние семь месяцев цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 16%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 15%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 20%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало декабря 2025 г. аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске поднялась в цене на 1,91% по сравнению с прошлым месяцем.

То есть, если по состоянию на начало ноября в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 15 700 грн, то на начало декабря средняя цена аренды "однушек" составляла 16 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (желтый график) – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на декабрь 2025 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 16 000 - 18 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (82) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске на декабрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске |

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, по сравнению с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске выросла на 6,11%.

То есть в начале ноября 2025 года цена составляла 18 000 грн, и в начале декабря средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске соответственно составляет 19 100 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) – декабрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на декабрь 2025 наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 - 20 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (87) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске на декабрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

В сравнении с прошлым месяцем цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске не изменилась. То есть в начале ноября 2025 года аренда "трешки" стоила в среднем 20 000 грн, а уже в начале декабря средняя цена на аренду трехкомнатных квартир не изменилась.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) – декабрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на декабрь 2025 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 - 20 000 грн.

То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (38) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске, инфографика: ЛУН Статистика

