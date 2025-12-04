Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,27

42,20

EUR

49,40

49,21

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Нерухомість
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у грудні 2025 (інфографіка)

Івано-Франківськ
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у грудні 2025 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на грудень 2025 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у грудні 2025

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні сім місяців ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 16%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 15%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 20%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківску

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Станом на початок грудня 2025 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську піднялася у ціні на 1,91% у порівнянні з минулим місяцем. 

Тобто якщо станом на початок листопада в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 15 700 грн, то на початок грудня середня ціна оренди "однушок" становила 16 000 грн.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у грудні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (жовтий графік) – грудень 2025, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 16 000 – 18 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (82) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у грудні 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на грудень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську зросла на 6,11%. 

Тобто на початку листопада 2025 ціна становила 18 000 грн, і на початку грудня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську відповідно становить 19 100 грн.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у грудні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (червоний графік) – грудень 2025 рік, інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (87) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у грудні 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на грудень 2025 року, інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську

У порівнянні з минулим місяцем ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську не змінилася. Тобто на початку листопада 2025 оренда "трьошки" вартувала в середньому 20 000 грн, а вже на початку грудня середня ціна на оренду трикімнатних квартир не змінилася.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у грудні 2025 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську (синій графік) – грудень 2025, інфографіка ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (38) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у грудні 2025 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську, інфографіка: ЛУН Статистика

Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:

  • Ціни на оренду квартир у Києві у грудні 2025 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир у Львові у грудні 2025 (інфографіка);
  • Ціни на оренду квартир в Україні у грудні 2025 (інфографіка).