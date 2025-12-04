- Категорія
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у грудні 2025 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на грудень 2025 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у грудні 2025
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківску
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у грудні 2025
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останні сім місяців ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 16%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 15%, а ціна трикімнатних квартир взагалі зросла на 20%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківску
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Станом на початок грудня 2025 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську піднялася у ціні на 1,91% у порівнянні з минулим місяцем.
Тобто якщо станом на початок листопада в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 15 700 грн, то на початок грудня середня ціна оренди "однушок" становила 16 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 16 000 – 18 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (82) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську зросла на 6,11%.
Тобто на початку листопада 2025 ціна становила 18 000 грн, і на початку грудня середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську відповідно становить 19 100 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (87) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську
У порівнянні з минулим місяцем ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську не змінилася. Тобто на початку листопада 2025 оренда "трьошки" вартувала в середньому 20 000 грн, а вже на початку грудня середня ціна на оренду трикімнатних квартир не змінилася.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на грудень 2025 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (38) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
