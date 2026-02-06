- Категория
Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в феврале 2026 года (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на февраль 2026 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в феврале 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске |
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в феврале 2026
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 5%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 13%, а цена трехкомнатных квартир вообще не изменилась.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску
По состоянию на начало февраля 2026 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске не изменилась по сравнению с прошлым месяцем.
То есть, если по состоянию на начало января в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 15 000 грн, то на начало февраля средняя цена аренды "однушек" составляла 15 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 14 000 - 16 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (75) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске |
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску
Если опираться на данные ЛУН Статистика, по сравнению с прошлым месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске упала на 6,25%.
То есть в начале января 2026 года цена составляла 19 200 грн, и в начале февраля средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске соответственно составляет 18 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 - 20 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (113) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску
В сравнении с прошлым месяцем цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске несколько выросла. То есть в начале января 2026 года аренда "трешки" стоила в среднем 19 500 грн, а уже в начале февраля средняя цена на аренду трехкомнатных квартир стоила 21 500 грн, то есть выросла на 10,3%.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на февраль 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 - 20 000 грн.
То есть больше всего предложений по аренде трехкомнатных квартир (25) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
