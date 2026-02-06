- Категорія
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у лютому 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на лютий 2026 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у лютому 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у лютому 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 5%, в той час, як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 13%, а ціна трикімнатних квартир взагалі не змінилася.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Станом на початок лютого 2026 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську не змінилася, у порівнянні з минулим місяцем.
Тобто якщо станом на початок січня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 15 000 грн, то на початок лютого середня ціна оренди "однушок" становила 15 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 14 000 – 16 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (75) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то у порівнянні з минулим місяцем ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську впала на 6,25%.
Тобто на початку січня 2026 ціна становила 19 200 грн, і на початку лютого середня ціна на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську відповідно становить 18 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (113) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську
У порівнянні з минулим місяцем ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську дещо зросла. Тобто на початку січня 2026 оренда "трьошки" вартувала в середньому 19 500 грн, а вже на початку лютого середня ціна на оренду трикімнатних квартир коштувала 21 500 грн, тобто зросла на 10,3%.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на лютий 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн.
Тобто, найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (25) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
