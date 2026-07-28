Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на рынке аренды Ивано-Франковска по состоянию на июль 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 22%, тогда как двухкомнатные квартиры подорожали на 20%, а цена трёхкомнатных квартир подскочила на 32%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало июля 2026 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале июня в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 18 000 грн, то в начале июля средняя цена аренды «однушек» удерживается на том же уровне.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (жёлтый график) — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 000–20 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (около 87) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространённая цена аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 17 600 грн — именно по такой цене выставлено 18% всех однокомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске — июль 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске остаётся стабильной. В начале июня 2026 средняя цена на аренду двухкомнатных квартир составляла 20 300 грн, а в начале июля рынок аренды предлагает такую же цену.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000–20 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 79) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 22 000 грн — именно по такой цене выставлено 15,4% всех двухкомнатных квартир.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске — июль 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По сравнению с предыдущим месяцем цена аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске изменилась, но незначительно. В начале июня 2026 аренда «трёшки» стоила в среднем около 25 400 грн, а в начале июля цена удерживается на уровне 25 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) — июль 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–25 000 грн. Больше всего предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 20) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на июль 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 000 грн — именно по такой цене выставлено 16,7% всех трёхкомнатных квартир. Такой же процент квартир предлагают за 20 400 грн.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске — июль 2026

Инфографика: m2bomber

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах: