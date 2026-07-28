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Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026 (инфографика)

Ивано-Франковск
Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы показать ситуацию на рынке аренды Ивано-Франковска по состоянию на июль 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 22%, тогда как двухкомнатные квартиры подорожали на 20%, а цена трёхкомнатных квартир подскочила на 32%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало июля 2026 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале июня в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 18 000 грн, то в начале июля средняя цена аренды «однушек» удерживается на том же уровне.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (жёлтый график) — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 000–20 000 грн. Больше всего предложений по аренде однокомнатных квартир (около 87) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на июль 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространённая цена аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 17 600 грн — именно по такой цене выставлено 18% всех однокомнатных квартир.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске — июль 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске остаётся стабильной. В начале июня 2026 средняя цена на аренду двухкомнатных квартир составляла 20 300 грн, а в начале июля рынок аренды предлагает такую же цену.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000–20 000 грн. Больше всего предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 79) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на июль 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространённая цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 22 000 грн — именно по такой цене выставлено 15,4% всех двухкомнатных квартир.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске — июль 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По сравнению с предыдущим месяцем цена аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске изменилась, но незначительно. В начале июня 2026 аренда «трёшки» стоила в среднем около 25 400 грн, а в начале июля цена удерживается на уровне 25 000 грн.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) — июль 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июль 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–25 000 грн. Больше всего предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 20) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 9 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на июль 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на июль 2026 года самая распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 000 грн — именно по такой цене выставлено 16,7% всех трёхкомнатных квартир. Такой же процент квартир предлагают за 20 400 грн.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июле 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске — июль 2026
Инфографика: m2bomber

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