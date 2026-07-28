Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у липні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб показати ситуацію на ринку оренди Івано-Франківська станом на липень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у липні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросло на 22%, тоді як двокімнатні квартири піднялася в ціні на 20%, а ціна трикімнатних квартир підскочила на 32%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Станом на початок липня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську не змінилася, порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку червня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 18 000 грн, то на початку липня середня ціна оренди «однушок» утримується на тому самому рівні.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (жовтий графік) — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 18 000–20 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 87) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на липень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 17 600 грн — саме за такою ціною виставлено 18% усіх однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську залишається сталою. На початку червня 2026 середня ціна на оренду двокімнатних квартир становила 20 300 грн, а на початку липня ринок оренди пропонує таку саму ціну.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (червоний графік) — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000–20 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 79) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на липень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 22 000 грн — саме за такою ціною виставлено 15,4% усіх двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Порівняно з попереднім місяцем ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську змінилася, але незначно. На початку червня 2026 оренда «трьошки» вартувала в середньому близько 25 400 грн, а на початку липня ціна утримується на рівні 25 000 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську (синій графік) — липень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на липень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 000–25 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 20) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на липень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

За даними M2bomber, станом на липень 2026 року найпоширеніша ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 18 000 грн — саме за такою ціною виставлено 16,7% усіх трикімнатних квартир. Такий самий відсоток квартир пропонують за 20 400 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську — липень 2026

Інфографіка: m2bomber

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