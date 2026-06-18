Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июне 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на июнь 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июне 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 30%, тогда как двухкомнатные квартиры выросли в цене на 24%, а цена трёхкомнатных квартир поднялась на 49%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало июня 2026 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске остаётся стабильной по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале мая в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 17 800 грн, то в начале июня средняя цена аренды «однушек» удерживается примерно на том же уровне — 17 900 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (жёлтый график) – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 16 000–18 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 121) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске сохраняет стабильность. В начале мая 2026 средняя цена на аренду двухкомнатных квартир составляла 20 000 грн, а в начале июня рынок аренды предлагает цену на том же уровне — 20 100 грн, то есть фактически не изменилась.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–25 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 109) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По сравнению с предыдущим месяцем цена аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске сохраняет стабильность после майского затишья. В начале мая 2026 аренда «трёшки» стоила в среднем около 22 200 грн, а в начале июня цена удерживается на том же уровне — 22 300 грн, то есть фактически не изменилась.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) – июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–25 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 32) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на июнь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

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