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Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июне 2026 (инфографика)

Ивано-Франковск
Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июне 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на июнь 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июне 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 30%, тогда как двухкомнатные квартиры выросли в цене на 24%, а цена трёхкомнатных квартир поднялась на 49%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало июня 2026 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске остаётся стабильной по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале мая в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 17 800 грн, то в начале июня средняя цена аренды «однушек» удерживается примерно на том же уровне — 17 900 грн.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (жёлтый график) – июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 16 000–18 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (около 121) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июне 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске сохраняет стабильность. В начале мая 2026 средняя цена на аренду двухкомнатных квартир составляла 20 000 грн, а в начале июня рынок аренды предлагает цену на том же уровне — 20 100 грн, то есть фактически не изменилась.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) – июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–25 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (около 109) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июне 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По сравнению с предыдущим месяцем цена аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске сохраняет стабильность после майского затишья. В начале мая 2026 аренда «трёшки» стоила в среднем около 22 200 грн, а в начале июня цена удерживается на том же уровне — 22 300 грн, то есть фактически не изменилась.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июне 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) – июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на июнь 2026 года наиболее распространённый ценовой диапазон аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000–25 000 грн. Наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (около 32) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в июне 2026 (инфографика)
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на июнь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

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