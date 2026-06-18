Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у червні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на червень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у червні 2026

Згідно з даними ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 30%, тоді як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 24%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 49%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Станом на початок червня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську залишається стабільною порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку травня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 17 800 грн, то на початку червня середня ціна оренди «однушок» утримується приблизно на тому самому рівні — 17 900 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (жовтий графік) – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди однокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 16 000–18 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди однокімнатних квартир (близько 121) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську зберігає стабільність. На початку травня 2026 середня ціна на оренду двокімнатних квартир становила 20 000 грн, а на початку червня ринок оренди пропонує ціну на тому самому рівні: 20 100 грн, тобто фактично не змінилася.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (червоний графік) – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 000–25 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди двокімнатних квартир (близько 109) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Порівняно з попереднім місяцем ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську зберігає стабільність після травневого затишшя. На початку травня 2026 оренда «трьошки» вартувала в середньому близько 22 200 грн, а на початку червня ціна утримується на тому самому рівні — 22 300 грн, тобто фактично не змінилася.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську (синій графік) – червень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на червень 2026 року найпоширеніший ціновий діапазон оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 000–25 000 грн. Найбільше пропозицій з оренди трикімнатних квартир (близько 32) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на червень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

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