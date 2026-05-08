- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в мае 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в мае 2026
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске
- Цены на аренду трёхкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в мае 2026
Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 30%, тогда как двухкомнатные квартиры подорожали на 11%, а цена трёхкомнатных квартир выросла на 35%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску
По состоянию на начало мая 2026 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске остаётся стабильной по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале апреля в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 17 700 грн, то в начале мая средняя цена аренды «однушек» удерживается практически на том же уровне — 17 600 грн.
Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 14 000 – 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (72) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску
Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске сохраняет стабильность. В начале апреля 2026 средняя цена на аренду двухкомнатных квартир составляла 18 000 грн, а в начале мая рынок аренды предлагает цену 18 100 грн, то есть фактически не изменилась.
Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (93) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трёхкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску
По сравнению с предыдущим месяцем цена аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске удерживает позиции после апрельской стабилизации. В начале апреля 2026 аренда «трёшки» стоила в среднем около 22 100 грн, а в начале мая цена составляет 22 000 грн, то есть почти не изменилась.
Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 22 000 – 24 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (11) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах:
- Цены на аренду квартир в Киеве в мае 2026 (инфографика);
- Цены на аренду квартир во Львове в мае 2026 (инфографика);
- Цены на аренду квартир в Украине в мае 2026 (инфографика).