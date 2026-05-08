Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на май 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в мае 2026

Согласно данным ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 30%, тогда как двухкомнатные квартиры подорожали на 11%, а цена трёхкомнатных квартир выросла на 35%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало мая 2026 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске остаётся стабильной по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале апреля в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 17 700 грн, то в начале мая средняя цена аренды «однушек» удерживается практически на том же уровне — 17 600 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (жёлтый график) — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 14 000 – 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (72) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на май 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске сохраняет стабильность. В начале апреля 2026 средняя цена на аренду двухкомнатных квартир составляла 18 000 грн, а в начале мая рынок аренды предлагает цену 18 100 грн, то есть фактически не изменилась.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (93) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на май 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трёхкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По сравнению с предыдущим месяцем цена аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске удерживает позиции после апрельской стабилизации. В начале апреля 2026 аренда «трёшки» стоила в среднем около 22 100 грн, а в начале мая цена составляет 22 000 грн, то есть почти не изменилась.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена аренды трёхкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 22 000 – 24 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трёхкомнатных квартир (11) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространённая цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на май 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Читайте также информацию об актуальных ценах на аренду квартир в материалах: