- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у травні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на травень 2026 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у травні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у травні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 30%, в той час як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 11%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 35%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Станом на початок травня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську залишається стабільною порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку квітня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 17 700 грн, то на початку травня середня ціна оренди «однушок» утримується на майже тому самому рівні – 17 600 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 14 000 – 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (72) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську зберігає стабільність. На початку квітня 2026 середня ціна на оренду двокімнатних квартир становила 18 000 грн, а на початку травня ринок оренди пропонує ціну 18 100 грн, тобто фактично не змінилася.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (93) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Порівняно з попереднім місяцем ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську утримує позиції після квітневої стабілізації. На початку квітня 2026 оренда «трьошки» вартувала в середньому близько 22 100 грн, а на початку травня ціна становить 22 000 грн, тобто майже не змінилася.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 22 000 – 24 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (11) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у травні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Львові у травні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Україні у травні 2026 (інфографіка).