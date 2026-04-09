Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 года (инфографика)

Статистика Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на апрель 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в апреле 2026 года

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 28%, в той час як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 12%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 31%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало апреля 2026 аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске остается стабильной по сравнению с предыдущим месяцем.

Если в начале марта в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 17 800 грн, то в начале апреля средняя цена аренды «однушек» удерживается почти на том же уровне – 17 600 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 16 000 – 18 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (99) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске сохраняет стабильность. В начале марта 2026 года средняя цена на аренду двухкомнатных квартир составляла 19 900 грн, а в начале апреля рынок аренды снизил цену до 17 900 грн, то есть на 10%.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (127) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По сравнению с предыдущим месяцем цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске удерживает позиции после мартовской стабилизации. В начале марта 2026 года аренда «трешки» стоила в среднем около 20 000 грн, а в начале апреля средняя цена поднялась до 22 000 грн, то есть на 10%.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на апрель 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 - 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (30) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

