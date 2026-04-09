Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у квітні 2026 (інфографіка)

Івано-Франківськ
Статистика Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на квітень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у квітні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 28%, в той час як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 12%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 31%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Станом на початок квітня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську залишається стабільною порівняно з попереднім місяцем. 

Якщо на початку березня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 17 800 грн, то на початку квітня середня ціна оренди «однушок» утримується на майже тому самому рівні – 17 600 грн.

Фото 2 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (жовтий графік) – квітень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 16 000 – 18 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (99) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 3 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у квітні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на квітень 2026 року 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську зберігає стабільність. На початку березня 2026 середня ціна на оренду двокімнатних квартир становила 19 900 грн, а на початку квітня ринок оренди  знизив ціну до 17 900 грн, тобто на 10%.

Фото 4 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (червоний графік) – квітень 2026 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (127) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 5 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у квітні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на квітень 2026 року 
Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Порівняно з попереднім місяцем ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську утримує позиції після березневої стабілізації. На початку березня 2026 оренда «трьошки» вартувала в середньому близько 20 000 грн, а на початку квітня середня ціна піднялася до 22 000 грн, тобто на 10%.

Фото 6 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у квітні 2026 (інфографіка)
Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську (синій графік) – квітень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (30) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 7 — Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у квітні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на квітень 2026 року 
Інфографіка: ЛУН Статистика

