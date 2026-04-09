Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у квітні 2026 (інфографіка)
Статистика Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на квітень 2026 року.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у квітні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
- Ціни на оренду трикімнатних квартир
Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у квітні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 28%, в той час як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 12%, а ціна трикімнатних квартир піднялася на 31%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Станом на початок квітня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську залишається стабільною порівняно з попереднім місяцем.
Якщо на початку березня в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 17 800 грн, то на початку квітня середня ціна оренди «однушок» утримується на майже тому самому рівні – 17 600 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 16 000 – 18 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (99) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську зберігає стабільність. На початку березня 2026 середня ціна на оренду двокімнатних квартир становила 19 900 грн, а на початку квітня ринок оренди знизив ціну до 17 900 грн, тобто на 10%.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (127) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську
Порівняно з попереднім місяцем ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську утримує позиції після березневої стабілізації. На початку березня 2026 оренда «трьошки» вартувала в середньому близько 20 000 грн, а на початку квітня середня ціна піднялася до 22 000 грн, тобто на 10%.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську
Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (30) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у квітні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Львові у квітні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Україні у квітні 2026 (інфографіка).