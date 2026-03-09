- Категория
Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на март 2026 года.
- Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 года
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске |
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 года
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена аренды однокомнатных квартир поднялась на 4%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, а цена трехкомнатных квартир вообще не изменилась.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску
По состоянию на начало марта 2026 аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске остается стабильной по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале февраля в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 15 300 грн, то в начале марта средняя цена аренды «однушек» удерживается на том же уровне.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 14 000 - 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (78) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске |
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску
Если опираться на данные ЛУН Статистика, по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске стабилизировалась.
В начале февраля 2026 года средняя цена на аренду двухкомнатных квартир составляла 19 000 грн, и в начале марта рынок аренды предлагает за "единичку" 18 600 грн, то есть цена упала на 2,1%.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 - 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (100) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску
По сравнению с предыдущим месяцем, цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске удерживает позиции после февральского роста. В начале февраля 2026 года аренда «трешки» стоила в среднем 21 700 грн, а в начале марта средняя цена остается в похожем диапазоне.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000 - 25 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (19) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
