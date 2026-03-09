Запланована подія 2

Недвижимость
Дата публикации
Читати українською

Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 (инфографика)

Ивано-Франковск
Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на март 2026 года.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена аренды однокомнатных квартир поднялась на 4%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 17%, а цена трехкомнатных квартир вообще не изменилась.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало марта 2026 аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске остается стабильной по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале февраля в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 15 300 грн, то в начале марта средняя цена аренды «однушек» удерживается на том же уровне.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (желтый график) – март 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 14 000 - 16 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (78) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на март 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске |

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, по сравнению с предыдущим месяцем цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске стабилизировалась.

В начале февраля 2026 года средняя цена на аренду двухкомнатных квартир составляла 19 000 грн, и в начале марта рынок аренды предлагает за "единичку" 18 600 грн, то есть цена упала на 2,1%.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) – март 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 - 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (100) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на март 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По сравнению с предыдущим месяцем, цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске удерживает позиции после февральского роста. В начале февраля 2026 года аренда «трешки» стоила в среднем 21 700 грн, а в начале марта средняя цена остается в похожем диапазоне.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) – март 2026 г. 
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на март 2026 наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 20 000 - 25 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (19) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в марте 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на март 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

