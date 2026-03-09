Ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у березні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на березень 2026 року.

Як змінились ціни на оренду квартир в Івано-Франківську у березні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир піднялася на 4%, в той час як двокімнатні квартири піднялися в ціні на 17%, а ціна трикімнатних квартир взагалі не змінилася.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Станом на початок березня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Івано-Франківську залишається стабільною порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку лютого в Івано-Франківську можна було орендувати однокімнатну квартиру за 15 300 грн, то на початку березня середня ціна оренди «однушок» утримується на тому самому рівні.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську (жовтий графік) – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 14 000 – 16 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді однокімнатних квартир (78) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Івано-Франківську

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Якщо спиратися на дані ЛУН Статистика, то порівняно з попереднім місяцем ціна оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську стабілізувалася.

На початку лютого 2026 середня ціна на оренду двокімнатних квартир становила 19 000 грн, і на початку березня ринок оренди пропонує за “одиничку” 18 600 грн, тобто ціна впала на 2,1%.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську (червоний графік) – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даними ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 2‑кімнатних квартир в Івано-Франківську становить 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді двокімнатних квартир (100) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Івано-Франківську

Порівняно з попереднім місяцем ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську утримує позиції після лютневого зростання. На початку лютого 2026 оренда «трьошки» вартувала в середньому 21 700 грн, а на початку березня середня ціна залишається в схожому діапазоні.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську (синій графік) – березень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську

Згідно з даних ЛУН Статистика, станом на березень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Івано-Франківську становить 20 000 – 25 000 грн. Тобто найбільше пропозицій по оренді трикімнатних квартир (19) припадає саме на цей ціновий діапазон, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Івано-Франківську станом на березень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

