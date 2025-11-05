- Категория
Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в ноябре 2025 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на ноябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в ноябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в ноябре 2025
- Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
- Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске
- Цены на аренду трехкомнатных квартир
Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в ноябре 2025
Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние семь месяцев цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 23%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 4%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 27%.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску
По состоянию на начало ноября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске поднялась в цене на 8,3% по сравнению с прошлым месяцем. То есть если по состоянию на начало октября в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 15 500 грн, то на начало ноября средняя цена аренды "однушек" составляла 16 800 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 000 – 20 000 грн.
То есть, наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (59) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску
Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем, цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске упала на 9,1%. То есть в начале октября 2025 цена составляла 18 600 грн, и в начале ноября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске соответственно составляет 16 900 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 – 20 000 грн.
То есть, наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (87) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску
По сравнению с прошлым месяцем, цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске поднялась на 0,5%. То есть в начале октября 2025 цена аренды "трешки" стоила в среднем 18 900 грн, а уже в начале ноября средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 19 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске
Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 000 – 20 000 грн.
То есть, наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (59) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.
