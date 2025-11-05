Цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в ноябре 2025 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на ноябрь 2025 года. Смотрите детальный анализ арендных цен в ноябре 2025 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Ивано-Франковске в ноябре 2025

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последние семь месяцев цена на аренду однокомнатных квартир поднялась на 23%, в то время как двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 4%, а цена трехкомнатных квартир вообще выросла на 27%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По состоянию на начало ноября 2025 года аренда однокомнатных квартир в Ивано-Франковске поднялась в цене на 8,3% по сравнению с прошлым месяцем. То есть если по состоянию на начало октября в Ивано-Франковске можно было арендовать однокомнатную квартиру за 15 500 грн, то на начало ноября средняя цена аренды "однушек" составляла 16 800 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске (желтый график) – ноябрь 2025, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 1‑комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 000 – 20 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (59) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Ивано-Франковску

Если опираться на данные ЛУН Статистика, то по сравнению с прошлым месяцем, цена аренды двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске упала на 9,1%. То есть в начале октября 2025 цена составляла 18 600 грн, и в начале ноября средняя цена на аренду двухкомнатных квартир в Ивано-Франковске соответственно составляет 16 900 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске (красный график) – ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды 2‑комнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 15 000 – 20 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (87) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Ивано-Франковске по состоянию на ноябрь 2025 года, инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Ивано-Франковску

По сравнению с прошлым месяцем, цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске поднялась на 0,5%. То есть в начале октября 2025 цена аренды "трешки" стоила в среднем 18 900 грн, а уже в начале ноября средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 19 000 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске (синий график) – ноябрь 2025, инфографика ЛУН Статистика

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске

Согласно данным ЛУН Статистика, по состоянию на ноябрь 2025 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Ивано-Франковске составляет 18 000 – 20 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (59) приходится именно на этот ценовой диапазон, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Ивано-Франковске, инфографика: ЛУН Статистика

